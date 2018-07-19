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Компании ASRock и Gigabyte готовятся к выпуску 32-ядерного процессора от AMD

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Компании ASRock и Gigabyte готовятся к выпуску AMD Ryzen Threadripper
Компании ASRock и Gigabyte готовятся к выпуску AMD Ryzen Threadripper / Фото из свободных источников

Анонс 32-ядерных процессоров AMD Ryzen Threadripper на выставке Computex 2018 стал сюрпризом для производителей материнских плат. Система питания сокета TR4 в некоторых изделиях не соответствует требованиям, которые выдвинули новые CPU. Именно это и подтолкнуло вендоров к выпуску плат "второй волны", среди которых Gigabyte X399 Aorus Xtreme и MSI MEG X399 Creation.

Об этом сообщает

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Для наиболее "продвинутых" материнских плат на чипсете X399 уже начали появляться новые прошивки UEFI, которые обеспечивают совместимость с процессорами Ryzen Threadripper 2000 серии. В частности, владельцы модели Gigabyte X399 Designare EX могут прямо сейчас обновить микрокод до актуальной версии, заглянув в раздел поддержки на сайте производителя.

Компания ASRock накануне выложила для скачивания новую прошивку для платы X399 Taichi, которая обеспечивает "поддержку будущих процессоров AMD". Правда, пока ее упоминания на сайте вендора были удалены.

Стоит отметить, что дебют процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколения, по имеющимся сведениям, состоится в первой половине следующего месяца.

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Теги: Техно Гаджеты AMD
Источник: 24 Канал
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