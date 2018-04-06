Компании российского олигарха Дерипаски потеряли в цене 2,5 миллиарда долларов после санкций США

Акции компаний, принадлежащих Олегу Дерипаске обвалились на 10-20% после новостей о попадании бизнесмена в санкционный список США.

Так, акции EN+ Group на Московской бирже подешевели более чем на 20%, акции UC Rusal – на 12,44%. Таким образом, UC Rusal потеряла около 1,15 миллиарда долларов капитализации (ее цена опустилась до 8 миллиардов долларов), в то время как суммарная стоимость акций En+ упала на 1,4 миллиарда долларов, и теперь стоит 5,5 миллиарда долларов.

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Впрочем, акции госкомпаний, чьи топ-менеджеры также попали под санкции США, отреагировали напротив, ростом. Так акции ВТБ выросли на 1,69% к началу торгов. "Газпром" тоже немного вырос, на 0,92%.

Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей.