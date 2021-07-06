Компания из Турции будет добывать золото на Днепропетровщине

Недавно турецкая компания "Онур" выкупила фирму "Спис Україна". Эта компания обладает внушительными недрами золота. Кроме этого, "Онур" планирует приобрести еще 2 спецразрешения.

Компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi уже много лет строит дороги, мосты и сооружения в Украине. Но недавно она решила расширить свои владения и заняться добычей недр с украинских земель.

К теме Стоимость золота резко пошла вверх: какие события в США и странах Азии повлияли на цену металла

Что было известно ранее

В конце апреля 2021 года "Онур" стала владельцем доли в "Спис Украина", что составляло 326 гривен.

Впоследствии к ним присоединились еще три компании и одно физическое лицо, которые внесли 543 гривны. Уже в июне капитал "Спис Украина" увеличили до 110 882 869 гривен.



"Онур" выкупило недра золота у украинской компании / Фото Onur Group Ukraine

Золоторудный лот состоялся в электронном формате

Как сообщает Госслужба геологии и недр в фейсбуке, "золотой" аукцион впервые состоялся в открытом электронном формате.

Во время конкурентной борьбы общая стоимость лотов выросла в шесть раз – с 6,5 до 38,4 миллиона гривен. В результате аукциона участок на 5 лет приобрела компания "Спис Украина" за 5,7 миллионов гривен.

Интересно Миллионы индийцев отказываются от золота: в какой актив они готовы вкладывать миллиарды долларов

Кто владеет ООО "Спис Украина" сейчас

По данным YouControl по состоянию на 2 июля 2021 года владельцами являются:

АО "Оздогу Сарп Иншаат Маденджилик Туризм Ташимаджилик Ве Тиджарет Аноним Ширкети" (Турция, Чанкая, город Анкара) – доля в капитале 19 404 502 гривен;

АО "Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет Ве Санаи Аноним Ширкети" (Турция, Чанкая, город Анкара) – 41 581 076 гривен;

АО "Четин Ишлетмелери Иншаат Тааххют Проже Мюхендислик Ташимаджилик Туризм Маденджилик Тиджарет Ве Санаи Аноним Ширкети" (Турция, Чанкая, город Анкара) – 11 088 287 гривен;

Караахметоглу Эмре (Украина, Львов) – 5 544 143 гривен.

ООО "Япи Туризм Ве Тиджарет" (Турция, Чанкая, город Анкара) – 33 264 861 гривен.

По данным PROZORRO.Продажи, "Спис Украина" планирует добывать графит на Хмельнитчине, а также каолин (глинистая порода серого цвета) и песок на Львовщине.