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Компания Ахметова Vega заключила интересное соглашение с lifecell: детали

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lifecell поделился лицензией на мобильную связь с компанией Vega, принадлежащей Ахметову: подробности
lifecell поделился лицензией на мобильную связь с компанией Vega, принадлежащей Ахметову: подробности / Коллаж 24 канал

Во время одного из последних заседаний Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) по заявлению lifecell было выдано копию лицензии на мобильную связь компании "Фарлеп-Инвест", которая является более известной под торговой маркой Vega и принадлежит холдингу СКМ украинского олигарха Рината Ахметова.

Представители мобильного оператора пока неохотно комментируют такую сделку, подчеркивая лишь, что такой шаг был необходимым для предоставления конвергентных услуг, передает "Лига. Бизнес".

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Как отметил эксперт по вопросам телеком-рынка в комментарии ресурсу, мобильная лицензия компании Vega, прежде всего, является необходимой, чтобы иметь возможность предложить своим абонентам домашнего интернета мобильный доступ.

"Относительно lifecell, то похоже, турецкие бизнесмены, изрядно потратившись на 3G и 4G лицензии, оставили свое желание приобрести фиксированного оператора и сосредоточили усилия на договорах с партнерами, у которых есть скоростные оптические интернет-сети. Такой подход помогает мобильной компании немного нарастить базу абонентов, которая снижалась несколько лет подряд, правда за последний период был зафиксирован небольшой подъем", – отмечает он.

По словам специалиста, без партнерских интернет-провайдеров lifecell было бы сложно соревноваться с предложениями таких гигантов, как "Киевстар" и Vodafone.

Добавим, два года назад lifecell также распорядился выдать копию мобильной лицензии крупнейшему в стране кабельному оператору "Воля", а после даже начали распространяться слухи, что турецкий холдинг Turkcell, которому собственно принадлежит украинский мобильный оператор, хочет еще купить "Волю".

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Однако в итоге "Воля" и lifecell только вывели линейку совместных тарифов, куда входят такие услуги, как мобильная связь, мобильный интернет, домашний интернет и телевидение.

К слову, СЕО Turkcell Каан Терзиоглу заявил, кроме "Воли", его компания может искать дополнительных партнеров в сфере сетевого бизнеса.

Напомним, с 22 августа lifecell перевел часть абонентов на 28-дневную абонплату вместо помесячной. В компании объяснили такие изменения инфляцией и добавили, что для клиентов рост стоимости услуг будет "незначительным" – примерно на 6 копеек на каждую гривну.

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Теги: Техно Интернет Ринат Ахметов мобильные устройства
Источник: 24 Канал
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