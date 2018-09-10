Компания Ахметова Vega заключила интересное соглашение с lifecell: детали

Во время одного из последних заседаний Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) по заявлению lifecell было выдано копию лицензии на мобильную связь компании "Фарлеп-Инвест", которая является более известной под торговой маркой Vega и принадлежит холдингу СКМ украинского олигарха Рината Ахметова.

Представители мобильного оператора пока неохотно комментируют такую сделку, подчеркивая лишь, что такой шаг был необходимым для предоставления конвергентных услуг, передает "Лига. Бизнес".

Читайте также: Компания "Киевстар" меняет президента, – СМИ

Как отметил эксперт по вопросам телеком-рынка в комментарии ресурсу, мобильная лицензия компании Vega, прежде всего, является необходимой, чтобы иметь возможность предложить своим абонентам домашнего интернета мобильный доступ.

"Относительно lifecell, то похоже, турецкие бизнесмены, изрядно потратившись на 3G и 4G лицензии, оставили свое желание приобрести фиксированного оператора и сосредоточили усилия на договорах с партнерами, у которых есть скоростные оптические интернет-сети. Такой подход помогает мобильной компании немного нарастить базу абонентов, которая снижалась несколько лет подряд, правда за последний период был зафиксирован небольшой подъем", – отмечает он.

По словам специалиста, без партнерских интернет-провайдеров lifecell было бы сложно соревноваться с предложениями таких гигантов, как "Киевстар" и Vodafone.

Добавим, два года назад lifecell также распорядился выдать копию мобильной лицензии крупнейшему в стране кабельному оператору "Воля", а после даже начали распространяться слухи, что турецкий холдинг Turkcell, которому собственно принадлежит украинский мобильный оператор, хочет еще купить "Волю".

Читайте также: "Воля" может перейти в руки мексиканского бизнесмена за 112 миллионов долларов

Однако в итоге "Воля" и lifecell только вывели линейку совместных тарифов, куда входят такие услуги, как мобильная связь, мобильный интернет, домашний интернет и телевидение.

К слову, СЕО Turkcell Каан Терзиоглу заявил, кроме "Воли", его компания может искать дополнительных партнеров в сфере сетевого бизнеса.

Напомним, с 22 августа lifecell перевел часть абонентов на 28-дневную абонплату вместо помесячной. В компании объяснили такие изменения инфляцией и добавили, что для клиентов рост стоимости услуг будет "незначительным" – примерно на 6 копеек на каждую гривну.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно