Компания Ахметова закрывает сеть магазинов "Брусничка": детали

Компания "Украинский ритейл", которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, закрывает сеть супермаркетов "Брусничка". Среди причин – война на Донбассе и задолженность компании на сумму более 1 миллиарда гривен.

Процедура банкротства супермаркетов "Брусничка" стартовала еще месяц назад, сообщает НВ. Сейчас идет закрытие магазинов. То, что сеть покидает рынок, подтвердил директор компании "Украинский ритейл" Евгений Хворостянко.

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Что известно о деятельности сети "Брусничка"?

Сеть супермаркетов изначально создавалась как региональная на территории Донбасса. Впоследствии компания "Украинский ритейл" вышла на рынок других областей и расширила сеть магазинов до 100. Проблемы у компании начались после начала военных действий на востоке страны.

С момента начала военного конфликта на Донбассе "Украинский ритейл" лишился 53 магазинов, что остались на неподконтрольной территории. Это были крупнейшие магазины в сети "Брусничка", приносившие 80% всей прибыли,

– добавил Евгений Хворостянко.

Сеть переехала в Днепр и попыталась развиваться там, но из-за конкуренции попытки не были успешными.

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Что известно о банкротстве "Бруснички"?

Хозяйственный суд Днепропетровской области в середине октября начал процедуру банкротства компании "Украинский ритейл". В постановлении суда указано, что общая сумма долгов компании составляет 1098 миллиардов гривен.

Банкам компания должна около 186 миллионов гривен, сотрудникам – 6,5 миллионов гривен. Но самая большая задолженность у "Бруснички" в размере 652 миллиона гривен перед поставщиками.

Активов компании не хватит, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Стоимость всех активов 223 миллиона гривен, а размер дебиторской задолженности – около 34 миллионов гривен.

Известно, что на местах закрытых супермаркетов уже открывают новые сети. Например, в некоторых помещениях в Мариуполе открываются супермаркеты местной сети "Щирий кум".

Из истории сети "Брусничка"

В сеть супермаркетов Ахметов решил инвестировать в 2007 году.

Тогда компания "Украинский ритейл" открыла первые магазины в Донецке.

А уже через четыре года руководила 78 магазинами в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Еще через три года, в 2014 году сеть насчитывала уже 135 магазинов.

К слову, "Брусничка" – это вторая украинская сеть, которая закрывается после начала войны на Донбассе. Первой была сеть магазинов "Амстор" Вадима Новинского.