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      Компания Ахметова закрывает сеть магазинов "Брусничка": детали

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      Компания Ахметова закрывает магазины Брусничка - новости Украины
      В Украине закрывают супермаркеты "Брусничка" / rau.ua

      Компания "Украинский ритейл", которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, закрывает сеть супермаркетов "Брусничка". Среди причин – война на Донбассе и задолженность компании на сумму более 1 миллиарда гривен.

      Процедура банкротства супермаркетов "Брусничка" стартовала еще месяц назад, сообщает НВ. Сейчас идет закрытие магазинов. То, что сеть покидает рынок, подтвердил директор компании "Украинский ритейл" Евгений Хворостянко.

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      Что известно о деятельности сети "Брусничка"?

      Сеть супермаркетов изначально создавалась как региональная на территории Донбасса. Впоследствии компания "Украинский ритейл" вышла на рынок других областей и расширила сеть магазинов до 100. Проблемы у компании начались после начала военных действий на востоке страны.

      С момента начала военного конфликта на Донбассе "Украинский ритейл" лишился 53 магазинов, что остались на неподконтрольной территории. Это были крупнейшие магазины в сети "Брусничка", приносившие 80% всей прибыли,
      – добавил Евгений Хворостянко.

      Сеть переехала в Днепр и попыталась развиваться там, но из-за конкуренции попытки не были успешными.

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      Что известно о банкротстве "Бруснички"?

      Хозяйственный суд Днепропетровской области в середине октября начал процедуру банкротства компании "Украинский ритейл". В постановлении суда указано, что общая сумма долгов компании составляет 1098 миллиардов гривен.

      Банкам компания должна около 186 миллионов гривен, сотрудникам – 6,5 миллионов гривен. Но самая большая задолженность у "Бруснички" в размере 652 миллиона гривен перед поставщиками.

      Активов компании не хватит, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Стоимость всех активов 223 миллиона гривен, а размер дебиторской задолженности – около 34 миллионов гривен.

      Известно, что на местах закрытых супермаркетов уже открывают новые сети. Например, в некоторых помещениях в Мариуполе открываются супермаркеты местной сети "Щирий кум".

      Из истории сети "Брусничка"

      • В сеть супермаркетов Ахметов решил инвестировать в 2007 году.
      • Тогда компания "Украинский ритейл" открыла первые магазины в Донецке.
      • А уже через четыре года руководила 78 магазинами в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.
      • Еще через три года, в 2014 году сеть насчитывала уже 135 магазинов.

      К слову, "Брусничка" – это вторая украинская сеть, которая закрывается после начала войны на Донбассе. Первой была сеть магазинов "Амстор" Вадима Новинского.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Торговля Ринат Ахметов Экономика Украины Бизнес
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