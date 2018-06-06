Компания AMD анонсировала выпуск 32 ядерного процессора Threadripper

На международной компьютерной выставке Computex 2018 старший вице-президент AMD Джим Андерсон рассказал о новом 32 ядерном, 64 потоковом процессоре.

Об этом сообщает The Verge.

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Новый процессор Threadripper может обрабатывать 64 потока за один раз, удваивая количество ядер и возможности оригинального Threadripper.



AMD анонсировала второе поколение процессоров Threadripper



Новое поколение чипов Threadripper получит поддержку улучшенных технологий XFR и Precision Boost, а также могут получить прирост частот по сравнению с предшественниками.



AMD сообщили, что новые Threadripper будут производиться по анонсированному в прошлом году 12 нанометровому технологическому процессу.



Новый Threadripper будет иметь 32 ядра и обрабатывать 64 потока за раз



Джим Андерсон заметил, что процессор будет доступен для приобретения в третьем квартале 2018 года.

Напомним, что Компания AMD планирует расширить ассортимент процессоров для ноутбуков Ryzen Mobile высокопроизводительными решениями H-серии. Стоит отметить, что изначально эта линейка чипов будет представлена двумя моделями: Ryzen 7 2800H и Ryzen 5 2600H.