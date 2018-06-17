Компания AMD увеличила долю собственных процессоров на рынке настольных ПК

Акции Advanced Micro Devices (AMD) выросли на 1,7% за день после публикации отчета аналитика компании Susquehanna Кристофера Ролландо. Стоит отметить, что в нем эксперт отметил, что AMD увеличивает свое присутствие на рынке процессоров для настольных ПК благодаря чипам Ryzen, однако мобильные Ryzen до сих пор никак не влияют на рынок ноутбуков.

Об этом сообщает ресурс 3D News.

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По данным Ролландо, в текущем квартале компания занимает 15,2% рынка настольных процессоров, а также увеличила долю в секторе CPU для встроенных систем и серверов. Но, к сожалению, чипы Ryzen Mobile пока, по данным аналитиков, составляют всего лишь 0,5% от совокупного рынка ноутбуков.

В целом дела на рынке мобильных ПК у AMD сейчас очень плохие. Доля всех процессоров компании в этом секторе, по данным на второй квартал 2018 года, достигла нового рекордного за долгое время минимуму: всего лишь 3,2%.

О будущем Intel Кристофер Ролландо настроен оптимистично: по его мнению, повышение средней отпускной цены процессоров компании для рынка ПК позволит гиганту увеличить показатели прибыли. За последний год акции AMD выросли на 39%, а акции Intel – на 55% за тот же период.

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