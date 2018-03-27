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Компания Apple представила новый стилус к iPad Pro: видео

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Компания Apple представила новый стилус к iPad Pro
Компания Apple представила новый стилус к iPad Pro / Фото из свободных источников

Во вторник, 27 марта, во время презентации в Чикаго компания Apple провела презентацию, на которой представила новую версию iPad, которая ориентирована на школьников и студентов. На этой же презентации продемонстрировали аксессуары к новому девайсу: стилус, чехол и клавиатуру.

Об этом сообщает The Verge.

Оригинальный стилус был представлен в 2015 году и с тех пор продается как дополнительный аксессуар для iPad Pro по цене 99 долларов (около 2600 гривен).

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Новый стилус от компании Apple получил название Crayon и разработали его совместно с компанией Logitech. Новинка будет стоить всего 49 долларов (около 1300 гривен), в противовес 99 долларам, как было раньше.

Смотрите видео презентации iPad Pro и Apple Pencil

Кроме того, Apple также анонсировала новый чехол и клавиатуру для iPad, однако никаких подробностей об устройствах разработчики пока не раскрывают. Стоит отметить, что следующая презентация компании будет проведена с 4 до 8 июня.

Ранее "24" сообщал, что компания Apple официально представила свой новый бюджетный планшет iPad 9.7 (2018). Он имеет поддержку стилуса Pencil, который ранее был совместим только с планшетными компьютерами из модельного ряда iPad Pro.

Теги: Новости США Техно Apple Гаджеты
Источник: 24 Канал
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