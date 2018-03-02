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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Компания Apple запатентовала MacBook с двумя экранами

195 Читати новину українською
Компания Apple запатентовала MacBook с двумя экранами
Компания Apple запатентовала MacBook с двумя экранами / Unsplash

Недавно стало известно, что компания Apple запатентовала новую разработку, а именно — MacBook с двумя экранами. Ноутбук будет оснащен тачскрином, который можно использовать как в качестве клавиатуры, так и вместо графического планшета.

Apple планируют создать две модели таких MacBook-ов — один из них будет выполнен в форме классического лэптопа, а второй будет состоять из двух экранов, которые можно разъединить и использовать отдельно друг от друга.

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Чертеж будущей разработки выглядит так.

Компания Apple запатентовала MacBook с двумя экранами

Пока неизвестно, как будет выглядеть макет прототипа и когда ноутбук появится в продаже. Любители ноутбуков от Apple надеются, что новая модель MacBook удивит не только двумя экранами, но и окажется действительно инновационной разработкой.

Теги: LifeStyle Apple ноутбук
Источник: Appleinsider
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