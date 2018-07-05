Компания Asos выпустила комбинезоны для людей с инвалидностью: фото
Мультибрендовый британский магазин Asos в коллаборации с журналисткой BBC и параспортсменкой Хлоей Болл-Хопкинс создали комбинезоны, которые удобны для людей с инвалидностью.
Комбинезон имеет яркую окраску и сделан из водонепроницаемого материала. Куртка и брюки соединяются застежкой, а край куртки на спине решили сделать немного длиннее, чтобы она не задиралась.
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"Последние несколько месяцев я сотрудничала с Asos, чтобы создать модный, но одновременно практичный спортивный костюм. Он предназначен не только для людей в инвалидном кресле, его могут носить все. Речь о том, чтобы сделать моду доступной", – написала Хлоя.
Стоимость такой одежды – 66 долларов. Пользователи сети похвалили Asos за инклюзивный подход к продукции.