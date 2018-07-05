Компания Asos выпустила комбинезоны для людей с инвалидностью: фото

Мультибрендовый британский магазин Asos в коллаборации с журналисткой BBC и параспортсменкой Хлоей Болл-Хопкинс создали комбинезоны, которые удобны для людей с инвалидностью.

Комбинезон имеет яркую окраску и сделан из водонепроницаемого материала. Куртка и брюки соединяются застежкой, а край куртки на спине решили сделать немного длиннее, чтобы она не задиралась.

Читайте также: Магазин одежды показал настоящих моделей с растяжками: фото

"Последние несколько месяцев я сотрудничала с Asos, чтобы создать модный, но одновременно практичный спортивный костюм. Он предназначен не только для людей в инвалидном кресле, его могут носить все. Речь о том, чтобы сделать моду доступной", – написала Хлоя.

So over the last several months I have been working with @ASOS to create a fashionable, yet practical waterproof all in one! Not just for people like me in a chair but for anyone. It's about making fashion accessible! So what should be next?! https://t.co/1gzzkRlED9 pic.twitter.com/7yS57QEmpD — Chloe Ball-Hopkins (@chloe_ballhopzy) 4 липня 2018 р.

Стоимость такой одежды – 66 долларов. Пользователи сети похвалили Asos за инклюзивный подход к продукции.