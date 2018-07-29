Компания Asus "засветила" список материнских плат на базе логики Intel Z390

Компания ASUSTeK Computer случайно раскрыла список материнских плат, которые готовятся к выпуску и в основе которых лежит набор системной логики Intel Z390. Стоит отметить, что этот чипсет призван заменить Intel Z370, который дебютировал в прошлом году. Новый процессор принесет с собой поддержку портов USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с) и беспроводного модуля Intel Wireless-AC (Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth

Об этом сообщает AnandTech.

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Всего ASUS планирует выпустить почти два десятка материнских плат на базе вышеупомянутого набора микросхем. Покупателям будут предложены изделия линеек ROG Maximus, ROG Strix, The Ultimate Force (TUF) и Prime. Специально для геймеров и ПК-энтузиастов из Поднебесной компания подготовила модель Z390-Dragon, которую можно будет приобрести только на территории Китая.

Полный список новинок на базе Intel Z390

Тот факт, что лидирующий производитель материнских плат случайно опубликовал перечень изделий на наборе логики, которые еще не вышли, указывает на то, что новая линейка уже полностью сформирована и, судя по всему, готова к поставкам в розничные сети.

Стоит отметить, что релиз плат на чипсете Intel Z390 ожидается параллельно с выходом процессоров Core 9000 серии.

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