18:40
29 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 19°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Компания Asus "засветила" список материнских плат на базе логики Intel Z390

12 Читати новину українською
Компания Asus "засветила" список материнских плат на базе логики Intel Z390
Компания Asus "засветила" список материнских плат на базе логики Intel Z390 / unsplash

Компания ASUSTeK Computer случайно раскрыла список материнских плат, которые готовятся к выпуску и в основе которых лежит набор системной логики Intel Z390. Стоит отметить, что этот чипсет призван заменить Intel Z370, который дебютировал в прошлом году. Новый процессор принесет с собой поддержку портов USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с) и беспроводного модуля Intel Wireless-AC (Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth

Об этом сообщает AnandTech.

Читайте также: Названы цены на 32-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 2990X

Всего ASUS планирует выпустить почти два десятка материнских плат на базе вышеупомянутого набора микросхем. Покупателям будут предложены изделия линеек ROG Maximus, ROG Strix, The Ultimate Force (TUF) и Prime. Специально для геймеров и ПК-энтузиастов из Поднебесной компания подготовила модель Z390-Dragon, которую можно будет приобрести только на территории Китая.

Повний список новинок на базі Intel Z390

Полный список новинок на базе Intel Z390

Тот факт, что лидирующий производитель материнских плат случайно опубликовал перечень изделий на наборе логики, которые еще не вышли, указывает на то, что новая линейка уже полностью сформирована и, судя по всему, готова к поставкам в розничные сети.
Стоит отметить, что релиз плат на чипсете Intel Z390 ожидается параллельно с выходом процессоров Core 9000 серии.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Гаджеты Asus Intel Китай
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
сегодня, 17:00 Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
Мустафа Найєм
Как современному человеку достичь успеха?
сегодня, 16:01 Как современному человеку достичь успеха?
Володимир Співаковський
Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
сегодня, 12:01 Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
Блог Медіа
Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
сегодня, 08:44 Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
Ольга Черненко
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
28 июля, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук