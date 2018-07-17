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Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника

Компания BenQ обновила серию бюджетных проекторов

27 Читати новину українською
BenQ обновила серию бюджетных проекторов
BenQ обновила серию бюджетных проекторов / servicenet.lv

Тайваньская компания BenQ обновила свой модельный ряд проекторов серии M500. Так, серия пополнилась моделями MH535 с разрешением FullHD, MW535 с разрешением WXGA, MX535 с разрешением XGA и MS535 с разрешением SVGA.

Об этом сообщает itnews.com.ua.

Каждая из новых моделей сочетает необходимый набор функций и при этом имеет бюджетную стоимость.

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Все новые проекторы имеют яркость 3600 ANSI люмен, то есть пользователь получит четкое изображение при любом освещении без потери качества. Устройства имеют самый высокий в своем классе уровень ANSI контрастности 15000:1, поэтому изображение является максимально детальным даже в освещенном помещении.

Проекторы Series M500 имеют два HDMI входа и два входа VGA, поэтому пользователь может использовать проекторы для различных бизнес-задач.

Бюджетна лінійка проекторів BenQ серії M500

Бюджетная линейка проекторов BenQ серії M500

Устройства обновленной линейки получили новый объектив, состоящий из линз из оптического стекла, с увеличенной мощностью до 1,2. Этот показатель также является уникальным для такого ценового диапазона устройств.

Проекторы BenQ Series M500 оснащены белым корпусом со специальной защитой от грязи. Они удобны в переносе и просты в управлении благодаря интуитивному интерфейсу.

Правда точная стоимость устройств пока неизвестна.

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Теги: Техно Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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