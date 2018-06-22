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Компания Bose представила наушники для сна sleepbuds: особенности новинки

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Bose выпустила наушники для сна за 250 долларов
Bose выпустила наушники для сна за 250 долларов / Engadget

Компания Bose объявила о старте продаж необычных наушников sleepbuds. Их анонсировали еще в прошлом году на площадке Indiegogo. Но самое интересное в новинке то, что, несмотря на высокую цену, они не предназначены для воспроизведения музыки или разговоров по телефону.

Об этом сообщает Engadget.

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Bose sleepbuds – это полностью беспроводные наушники, разработанные для использования во время сна. Они достаточно компактны, а специальное крепление не дает устройству выпасть из ушей. За счет необычной конструкции наушники пассивно блокируют внешние шумы, чтобы ничего не мешало пользователю спать.

Bose sleepbuds
Bose sleepbuds воспроизводят 10 расслабляющих композиций

Второй "фишкой" sleepbuds стала возможность воспроизводить 10 расслабляющих аудиодорожек, которые заглушают звук храпа, собак или дорожного трафика. Выбрать нужную запись и ее продолжительность можно через фирменное мобильное приложение для Android и iOS. В будущем Bose обещает пополнять коллекцию новыми звуками.

Bose sleepbuds
Чехол до Bose sleepbuds также заряжает новинку

Поставляются наушники в специальном кейсе, который также служит для подзарядки. От одного заряда sleepbuds способны проработать до 16 часов – в среднем две ночи. В приложении можно указать продолжительность работы во время сна.

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Сейчас Bose sleepbuds доступны только в США и Канаде, а их цена составляет 250 долларов (около 6 576 гривен). Однако компания планирует выпустить наушники и на других рынках.

Презентация Bose sleepbuds – смотрите видео

 

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Теги: Техно Новости США Цены Гаджеты
Источник: 24 Канал
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