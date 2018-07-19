Компания Corning представила стекло для смартфонов Gorilla Glass 6: чем интересна новинка

Компания Corning – лидер в отрасли закаленного стекла для мобильных устройств – представила шестое поколение Gorilla Glass. Основной акцент при создании новинки был сделан на ударопрочность: тестирование подтвердило, что живучесть смартфонов при падении вырастет более чем на 35%.

Об этом сообщает Digital Trends.

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Новое химически закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6 способно пережить 15 падений с высоты одного метра не разбившись. Для сравнения, предыдущее поколение могло пережить до 11 падений в аналогичных условиях.

Согласно исследованиям компании Corning, пользователи бросают свои смартфоны в среднем около 7 раз в год. Даже с учетом того, что в реальной жизни падение часто происходит далеко не в лабораторных условиях, новая технология изготовления подарит устройству изрядный запас прочности.

Еще одним нововведением от Corning стала технология печати на стеклянных поверхностях без ущерба для их прочности. Во время презентации компания продемонстрировала несколько вариантов подобного дизайна, например, стекло с принтом под дерево.

Также были представлены Gorilla Glass DX и Gorilla Glass DX +, которые предназначены специально для смарт-часов. Особого внимания заслуживают оптические показатели новинки: количество бликов снизилось на 75% по сравнению с обычным стеклом. Gorilla Glass DX + устойчивее к царапинам, но и немного дороже Gorilla Glass DX.

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Точных данных о том, какие смартфоны первыми получат Corning Gorilla Glass 6, пока нет. Но представители компании утверждают, что гаджеты с дисплеями нового поколения стоит ожидать уже к концу этого года.