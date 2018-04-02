Компания CRH в Украине провела мастер-класс для детей работников
Работа сближает. ОАО "Николаевцемент" компании CRH провел для детей работников мастер-класс пасхального декора.
Семьи рисовали писанки и украшали пасхальные корзинки.
"Мы делали разные бантики, приклеивали цветочки, бижутерию, кружево. Все получалось", – поделилась Екатерина Жукова, которая украсила корзину.
"Делал такие точечки, потом погружал в желтое, затем в синее. Такую писанку я сделал впервые", – сказал Денис Верещинский.
"Только начались такие праздники – семейные, которые действительно позволяют нам всем познакомиться поближе с другими семьями других работников. И тем более научить детей украинским хорошим традициям", – отметила Оксана Пахолок.
Такие же мастер-классы прошли на заводах компании в Одессе и Каменец-Подольске. Участие приняли более 130 детей работников.
"ПАО" Николаевцемент "уже 5 лет входит в международную группу CRH. Согласно стратегии компании, кроме высоких стандартов ведения бизнеса, мы также проводим социально-ответственную политику, к которой стараемся привлекать наших сотрудников, а также их семьи", –пояснил председатель правления ПАО "Николаевцемент" Андрей Звиринский.
Компания CRH – лидер на цементном рынке Украины. Предприятие производит цемент, щебень, товарный бетон и железобетонные изделия.