Компания CRH в Украине провела мастер-класс для детей работников

Работа сближает. ОАО "Николаевцемент" компании CRH провел для детей работников мастер-класс пасхального декора.

Семьи рисовали писанки и украшали пасхальные корзинки.

"Мы делали разные бантики, приклеивали цветочки, бижутерию, кружево. Все получалось", – поделилась Екатерина Жукова, которая украсила корзину.

"Делал такие точечки, потом погружал в желтое, затем в синее. Такую писанку я сделал впервые", – сказал Денис Верещинский.

"Только начались такие праздники – семейные, которые действительно позволяют нам всем познакомиться поближе с другими семьями других работников. И тем более научить детей украинским хорошим традициям", – отметила Оксана Пахолок.

Такие же мастер-классы прошли на заводах компании в Одессе и Каменец-Подольске. Участие приняли более 130 детей работников.

"ПАО" Николаевцемент "уже 5 лет входит в международную группу CRH. Согласно стратегии компании, кроме высоких стандартов ведения бизнеса, мы также проводим социально-ответственную политику, к которой стараемся привлекать наших сотрудников, а также их семьи", –пояснил председатель правления ПАО "Николаевцемент" Андрей Звиринский.

Компания CRH – лидер на цементном рынке Украины. Предприятие производит цемент, щебень, товарный бетон и железобетонные изделия.