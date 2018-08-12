Компания Ernest отменила 2 рейса из Италии в Украину и в обратном направлении

Компания Ernest отменила 2 рейса из Италии в Украину / Иллюстративное фото

В воскресенье, 12 августа, Международный аэропорт "Львов" сообщил об отмене двух рейсов компании Ernest. Это рейсы из Италии в Украину и из Украины в Италию.