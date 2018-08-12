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Компания Ernest отменила 2 рейса из Италии в Украину и в обратном направлении

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Компания Ernest отменила 2 рейса из Италии в Украину
Компания Ernest отменила 2 рейса из Италии в Украину / Иллюстративное фото

В воскресенье, 12 августа, Международный аэропорт "Львов" сообщил об отмене двух рейсов компании Ernest. Это рейсы из Италии в Украину и из Украины в Италию.

Об этом сообщается на Facebook-странице аэропорта.

В сообщении уточнили, что 12 августа отменены рейсы №ERN223 Милан Бергамо – Львов и №ERN224 Львов – Милан Бергамо 12.08.2018 отменен.

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В аэропорту добавили, что пассажиры будут предупреждены об отмене этих рейсов. При этом авиакомпания не указала причины отмены рейсов.

 

Теги: Новости Украины Новости Львова Транспорт авиация
Источник: 24 канал
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