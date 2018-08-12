Компания Ernest отменила 2 рейса из Италии в Украину и в обратном направлении
В воскресенье, 12 августа, Международный аэропорт "Львов" сообщил об отмене двух рейсов компании Ernest. Это рейсы из Италии в Украину и из Украины в Италию.
Об этом сообщается на Facebook-странице аэропорта.
В сообщении уточнили, что 12 августа отменены рейсы №ERN223 Милан Бергамо – Львов и №ERN224 Львов – Милан Бергамо 12.08.2018 отменен.
Читайте также: Bravo Airways отменила авиарейс Киев – Люблин
В аэропорту добавили, что пассажиры будут предупреждены об отмене этих рейсов. При этом авиакомпания не указала причины отмены рейсов.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Курить запретят с 16 декабря18 июня 2012 , 21:42 3
Луческу: В целом украинские клубы не слишком уступали российским23 июля 2016 , 16:41
Как в первый день продажи билетов на "Шахтер" – "Динамо" образовались очереди в кассах3 сентября 2016 , 22:10