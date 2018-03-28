Компания Facebook ввела новые возможности для защиты данных
Facebook начал свои первые изменения, которые обещал внедрить Марк Цукерберг. В социальной сети появились новые функции, которые могут лучше обеспечить отсутствие утечки данных.
Об этом сообщает CNBC.
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Компания стремится вернуть доверие после предыдущее скандала с утечкой данных. Теперь пользователи могут просматривать данные, которые о них сохраняет социальная сеть. Также появилась возможность изменять эти данные: от истории поиска до запросов друзей.
Компания изменила меню настроек, чтобы упростить поиск. Кроме того было добавлена функция быстрого доступа к конфиденциальной информации.
Благодаря новому инструменту "Доступ к вашей информации" пользователь сможет увидеть комментарии, которые он писал. Кроме просмотра опубликованных комментариев, при необходимости, их можно и удалять.
Напомним, власти США начали расследование против Facebook из-за утечки данных пользователей.
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