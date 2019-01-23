Компания Hyundai показала уникальное авто, которое способно "ходить пешком": фото и видео

Автомобиль, который летает, уже сейчас не новизна, ведь в этом направлении работает не один прогрессивный разработчик. По-настоящему уникально авто, которое "ходит пешком". Необычную идею предложили корейцы из Hyundai.

Elevate – такое название получил концепт. У него, как и в большинстве машин, четыре колеса, но закреплены они на своеобразных ногах-рычагах. Благодаря им на бездорожье или на сложных участках Elevate может фактически шагать.

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Каждый манипулятор оснащен электромотором и сгибается в нескольких местах, обеспечивает этой "четвероногой" машине клиренс в полтора метра. По словам разработчиков, их авто под силу преодолеть даже небольшой забор. Переступить в дорожной пробке через автомобили и поехать себе дальше – об этом, конечно, речи не идет.



Новинка от Hyundai



Авто, которое способно "ходить пешком"

Концепция предназначена для спасателей и других экстренных служб, которые благодаря высокой проходимости такого авто смогут свободно передвигаться, например, зоной стихийного бедствия. Благодаря модульной платформе с переменным кузовом Elevate может выполнять функцию и грузового, и пассажирского транспорта.