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Компания "Киевстар" меняет президента, – СМИ

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Петр Чернышов покидает должность президента "Киевстара", – СМИ
Петр Чернышов покидает должность президента "Киевстара", – СМИ / Соцсети

Петр Чернышов, который пришел в "Киевстар" в 2014 году, покидает пост президента компании. При этом на его место должен прийти директор Beeline в Казахстане.

В частности, так убеждает LIGA.net со ссылкой на три информированных источника на телекоммуникационном рынке.

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По словам одного из собеседников, вместо Чернышова в Украине будет назначен генеральный директор Beeline в Казахстане Александр Комаров.

Как подчеркивается в материале, заявление относительно нового директора "Киевстар" должен сделать в ближайшие дни.

Добавим, согласно данным ресурса Smida, Пета Чернышев был переназначен на должность президента "Киевстара" с 14 июля 2017 года сроком на 1 год – до 13 июля 2018 года. Сообщений о том, что сроки менялись или произошло дальнейшее переназначение, пока не было.

О причинах смены руководителя одного из крупнейших операторов страны пока нет однозначного ответа. Так, некоторые предполагают, что его заставляют уйти.

"Есть еще одно предположение: Чернышов в интервью заявил о том, что президент Петр Порошенко нарушил закон, прервав тендер 4G. Для менеджера такого уровня дипломатия в отношении первых лиц государства – прежде всего. И подобные высказывания просто недопустимы", – подчеркнула глава телекоммуникационной палаты Украины Татьяна Попова.

Добавим, что Петр Чернышов сразу же после этого инцидента исправился, заявив, у него не было причин критиковать действия президента.

Напомним, с 1 июля "Киевстар" и два других украинских оператора расширили зону покрытия мобильного интернета по технологии 4G в Украине.

Чем запомнился Петр Чернышов в "Киевстаре"?
Петр Чернышов возглавил компанию 25 июня 2014 года, покинув руководящую должность в Carlsberg Украина, которая занимается пивоварением. Он занял место основателя "Киевстара" Игоря Литовченко, который пробыл на посту президента компании 20 лет. В декабре 2015 года россиянин Петр Чернышов получил украинское гражданство. С февраля 2018 года он получил должность СЕО "Бизнес Единицы Евразия VEON". В 2015 году при руководстве Чернышова "Киевстар" запустил 3G, а в 2018-м и 4G. Что касается абонентской базы Киевстар, то, по данным оператора, за период 2014-2018 она выросла на несколько сотен тысяч человек (сим-карт) и сейчас составляет около 26,5 миллиона. В последние годы доходы компании росли, благодаря запуску сетей мобильного интернета. Среди прочего, в 2015 году компания прошла рестайлинг.

Теги: Новости Украины Техно мобильные устройства
Источник: 24 Канал
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