Компания, которая привозила в Крым "зеленых человечков", 4 года нарушала санкции ЕС: детали

На полуостров в 2014 году Россия доставляла своих военных благодаря компании "ТИС-Крым". "Зеленых человечков" перебрасывали в Крым на паромах. Кроме них, но таким же способом, Россия переправляла на полуостров военную технику.

Компании, которые выполняли эти преступные действия в 2014 году, до сих пор работают на Керченской переправе. Кроме того – они почти 4 года нарушали санкции Евросоюза. Об этом говорится в совместном расследовании телеканала "Настоящее время" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер".

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Компания "ТИС-Крым" входит в группу "АнРуссТранс", появилась в российском реестре в 2015 году. Ее основатель – киевская фирма "Техинвестсервис", конечным владельцем которой является Александр Анненков. В 2017 году среди основателей "ТИС-Крым" появилась также кипрская компания Avimalink Enterprises LTD, которую тоже контролирует Анненков.

Важно! После аннексии Россией Крыма в 2014 году Евросоюз запретил европейским компаниям инвестировать в транспортную сферу полуострова.

Несмотря на такой запрет, только в декабре 2018 года Анненков полностью вывел иностранные компании из основоположников и переписал "ТИС-Крым" на себя. Таким образом компания перестала нарушать санкции, которые игнорировала почти 4 года.

В то же время, благодаря кипрским компаниям Анненков до сих пор владеет паромами, которые курсируют по Керченскому проливу.

Журналисты обратились за комментарием к Анненкову и в группу подконтрольных ему компаний, но на запрос там никто не ответил. Однако после обращения информация о "ТИС-Крым" исчезла с официального сайта группы. Власти Кипра и ЕС также не ответили на запросы о возможном нарушении санкций.

Кто такой Александр Анненков?

Российский бизнесмен, бывший заместитель министра транспорта Российской Федерации.

Как происходила аннексия Крыма: