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      Компания, которая привозила в Крым "зеленых человечков", 4 года нарушала санкции ЕС: детали

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      Фирмами, которые осуществляют паромные переправы из России в Крым, владеет Александр Анненков / Коллаж 24 канала

      На полуостров в 2014 году Россия доставляла своих военных благодаря компании "ТИС-Крым". "Зеленых человечков" перебрасывали в Крым на паромах. Кроме них, но таким же способом, Россия переправляла на полуостров военную технику.

      Компании, которые выполняли эти преступные действия в 2014 году, до сих пор работают на Керченской переправе. Кроме того – они почти 4 года нарушали санкции Евросоюза. Об этом говорится в совместном расследовании телеканала "Настоящее время" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер".

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      Компания "ТИС-Крым" входит в группу "АнРуссТранс", появилась в российском реестре в 2015 году. Ее основатель – киевская фирма "Техинвестсервис", конечным владельцем которой является Александр Анненков. В 2017 году среди основателей "ТИС-Крым" появилась также кипрская компания Avimalink Enterprises LTD, которую тоже контролирует Анненков.

      Важно! После аннексии Россией Крыма в 2014 году Евросоюз запретил европейским компаниям инвестировать в транспортную сферу полуострова.

      Несмотря на такой запрет, только в декабре 2018 года Анненков полностью вывел иностранные компании из основоположников и переписал "ТИС-Крым" на себя. Таким образом компания перестала нарушать санкции, которые игнорировала почти 4 года.

      В то же время, благодаря кипрским компаниям Анненков до сих пор владеет паромами, которые курсируют по Керченскому проливу.

      Журналисты обратились за комментарием к Анненкову и в группу подконтрольных ему компаний, но на запрос там никто не ответил. Однако после обращения информация о "ТИС-Крым" исчезла с официального сайта группы. Власти Кипра и ЕС также не ответили на запросы о возможном нарушении санкций.

      Кто такой Александр Анненков?
      Российский бизнесмен, бывший заместитель министра транспорта Российской Федерации.

      Как происходила аннексия Крыма:

      • В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".
      • 16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.
      • Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.
      • В марте прошел 5 год с момента оккупации Россией Крымского полуострова. За 5 лет аннексии оккупанты переселили в Крым 70 тысяч россиян.
      • В то же время, на полуострове происходит вытеснение местных жителей с ключевых должностей и их замена на выходцев из России. В целом, на аннексированном полуострове РФ пытается отправить местных жителей подальше из Крыма, заменив их своими гражданами.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
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