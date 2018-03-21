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НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Компания LG опубликовала новую версию своей операционной системы

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LG webOS open source edition
LG webOS open source edition / fossbytes.com

LG Electronics выпустила открытую версию своей webOS, которую используют для "умной" техники.

Южнокорейская компания LG electronics, с целью расширения присутствия своей операционной системы (ОС), выпустила LG webOS open source.

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Это означает, что теперь, разработчик может установить эту ОС на свои устройства или разрабатывать программы для нее.

Эволюция webOS

Evolution of LG webOS

LG webOS ранее использовалась преимущественно в телевизорах, но с выходом Open Source Edition мы сможем увидеть ее на любом современном устройстве. По словам главного технического директора компании П.Парка, LG готовы выйти за пределы "умных" телевизоров и перейти от приложения к полноценному веб-интерфейсу.

Что такое LG webOS? Это встроенная операционная система, используемая для "умной" техники. Например, она позволяет пользоваться приложениями на телевизорах с подключением к интернету.

Теги: Техно Бытовая техника LG
Источник: 24 Канал
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