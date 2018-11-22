Компания MAINSTREAM разрывает контракт с официальным представителем KFC в Украине

Компания MAINSTREAM объявила о том, что она разрывает контракт с компанией YUM! Brands. Эта компания является официальным представителем KFC в Украине.

Об этом сообщается на странице MAINSTREAM у Facebook.

"Все прописанные нами риски и предупреждения, связанные с открытием ресторана в Доме Профсоюзов, не были услышаны офисом KFC. А та позиция, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании. В связи с этим мы прекращаем сотрудничество с компанией YUM! Brands", – говорится в посте.

Также ситуацию прокомментировала управляющая директор компании MAINSTREAM Светлана Сверчкова.

"Мы помним и уважаем трагические события на Майдане. Мы принимали активное участие в Революции Достоинства и разделяем стремление нашего народа к европейскому пути развития. Мы просим прощения у всех украинцев за решения, принятые Компанией KFC. Мы сожалеем, что так и не смогли донести до инвесторов значение неприкосновенности памяти о погибших во время Революции Достоинства", – сказала она.

Справка

MAINSTREAM – независимое PR-агентство, работающее на рынке Украины с 2004 года. За 14 лет работы было реализовано более 2100 PR и event-проектов. Ежегодно MAINSTREAM входит в ТОП-3 рейтинга лучших украинских PR-агентств по биллингам. Трижды получила престижную международную премию в сфере коммуникаций SABRE Awards (SABRE Gold EMEA Awards 2015 в категории" Russia and CIS"; SABRE Gold EMEA Awards 2013 в категории Media Relations / Corporate Media Relations, ТОП-50 лучших PR проектов мира; SABRE Gold EMEA Awards 2013 в категории Manufacturing). MAINSTREAM работает с национальными и международными клиентами во всех сферах – от промышленного производства до IT-технологий и FMCG-сектора. Миссия агентства – предоставлять PR-услуги корпоративным клиентам для повышения капитализации компаний. Основными ценностями компании является соблюдение этических стандартов в работе и действия в интересах общественности.