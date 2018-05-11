Компания Маска строит под Лос-Анджелесом тоннель для дешевого общественного транспорта: видео

Американский предприниматель и инженер Илон Маск показал на видео почти готовый подземный тоннель для бесплатного общественного транспорта под Лос-Анджелесом. К слову строит тоннель компания Маска The Boring Company.

Видео изобретатель опубликовал на собственной странице в Instagram.

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Первый туннель The Boring Company под Лос-Анджелесом почти готов! Ожидается финальное одобрение со стороны регуляторных государственных органов, и мы предложим бесплатные проезды общественности через несколько месяцев,

– говорится в публикации.

Также Маск поблагодарил всех, кто помог проекту, так как поддержка со стороны общественности, выборных должностных лиц и регуляторов имеет решающее значение для успеха проекта.

После полного запуска (демонстрационная система будет свободной), система всегда будет отдавать приоритет передвижению пешеходов и велосипедистов за стоимость меньше, чем автобусный билет,

– отметил Илон Маск.

Как известно, Маск основал The Boring Company в декабре 2016 года. Подземные туннели, по замыслу изобретателя, помогут разгрузить дороги.

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The Boring Company строит также подземный тоннель для другого проекта Маска: высокоскоростной транспортной системы Hyperloop. Она состоит из герметичной трубы-туннеля, из которой откачан почти весь воздух. По этому тоннелю на бесконтактной основе будут передвигаться поезда, скорость движения которых, по подсчетам, может достигать до 1200 километров в час из-за отсутствия трения и сопротивления воздуха.