Компания Маска запустила Falcon 9 на орбиту: видео

29 июня компания SpaceX, основанная Маск, выполнила запуск ракеты Falcon 9. Так, на орбиту запустили 15 грузовую миссию SpaceX Dragon. Этот груз доставят на Международную космическую станцию (МКС).

На борту грузового корабля – 2697 кг груза, это научные эксперименты, оборудование для станции, а также запасы для экипажа.

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Кстати, на этот раз на борту есть "умный ассистент" CIMON. Он функционирует на базе искусственного интеллекта по технологии Watson AI от IBM Cloud.



CIMON должен помогать астронавтам во время работы: например, показывать процедуры или даже предлагать свои решения. Астронавт в таком случае сможет обеими руками работать над задачей, а ориентироваться в инструкциях при помощи голосового управления.



В CIMON предварительно загрузили процедуры и план модуля Колумбус, а также его натренировали на фотографиях и образцах Александра Херст (немецкого астронавта, который сейчас находится на станции). При этом Херст участвовал в выборе "лица" и "голоса" этого помощника.



Кроме того, на МКС доставят мышей для изучения влияния невесомости на микрофлору кишечника. Также в условиях невесомости проверят на мышах действие препарата для лечения рака.



Также на станцию ​​доставят самый крепкий кофе в мире. Компания производитель подготовила специальную смесь.



Запуск Falcon 9 на орбиту: онлайн-трансляция

Что такое МКС?Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роcкосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически осуществляют выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

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