13:13
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 6°C
  • четверг
    13°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Компания Meizu представила новый смартфон E3: фото, характеристики, цена

269 Читати новину українською
Meizu E3
Meizu E3 / Фото из открытых источников

Китайская компания Meizu представила новый смартфон E3. Стоит отметить, что об этой модели ходило немало слухов и предположений. И телефон получил несколько ключевых особенностей, которые отличают его среди конкурентов.

Камера Meizu E3

Новинка, в первую очередь, отличается двойной основной камерой, которая получила 20-мегапиксельный датчик Sony IMX350 с апертурой f/2.6 для 1,8-кратного оптического зума и 2,5 кратного цифрового с возможностью создания эффектов расфокусировки фона, а также 12- мегапиксельный широкоугольный сенсор Sony IMX362 со светосилой f/1.9.

Читайте также: Meizu готовит новую линейку смарфоны: когда состоится премьера

Кроме того, основная камера получила сверхбыстрый фокус (0,026 с) и двойную светодиодную вспышку. Также телефон наделен 8-мегапиксельной фронтальной камерой.


Новый Meizu E3

Основные характеристики Meizu E3

Также Meizu E3 оборудовали чипсетом Snapdragon 636 с графикой Adreno 509, 6 Гб оперативной памяти LPDDR4X и аккумулятором емкостью 3360 миллиампер часов с 20 Вт скорой зарядкой mCharge. Телефон имеет 64 или 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Meizu E3 имеет металлический корпус и будет продаваться в трех цветах: синем, черном и золотистом. Смартфон имеет 5,99-дюймовый LTPS-дисплей с разрешением 2160 х 1080 пикселей.


Дизайн Meizu E3

Размеры телефона: высота 156,8 миллиметров, ширина 75 миллиметров, толщина 7,6 миллиметров. Вес Meizu E3 не превышает 160 граммов.

Цена Meizu E3

В Китае Meizu E3 начнет продаваться 31 марта по цене 284 долларов (около 7500 гривен) и 315 долларов (около 8300 гривен) за версии на 6/64 Гб и 6/128 Гб соответственно.

Читайте также: Самые яркие презентации недели: какими новинками обогатится мир технологий

Также будет выпущена ограниченная серия Meizu E3 J-20 Custom Limited Edition (2000 штук), которая получила название в честь истребителя J-20. Телефоны из этой серии получат заднюю панель с изображением самолета, выполненным с применением лазерной гравировки, набор тематических оформлений Flyme и специальный чехол.


Дизайн лимитированной серии смартфонов Meizu E3 J-20 Custom Limited Edition

Теги: Техно Смартфоны Meizu Китай Цены
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук