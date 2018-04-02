Компания Meizu представила новый смартфон E3: фото, характеристики, цена

Китайская компания Meizu представила новый смартфон E3. Стоит отметить, что об этой модели ходило немало слухов и предположений. И телефон получил несколько ключевых особенностей, которые отличают его среди конкурентов.

Камера Meizu E3

Новинка, в первую очередь, отличается двойной основной камерой, которая получила 20-мегапиксельный датчик Sony IMX350 с апертурой f/2.6 для 1,8-кратного оптического зума и 2,5 кратного цифрового с возможностью создания эффектов расфокусировки фона, а также 12- мегапиксельный широкоугольный сенсор Sony IMX362 со светосилой f/1.9.

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Кроме того, основная камера получила сверхбыстрый фокус (0,026 с) и двойную светодиодную вспышку. Также телефон наделен 8-мегапиксельной фронтальной камерой.



Новый Meizu E3

Основные характеристики Meizu E3

Также Meizu E3 оборудовали чипсетом Snapdragon 636 с графикой Adreno 509, 6 Гб оперативной памяти LPDDR4X и аккумулятором емкостью 3360 миллиампер часов с 20 Вт скорой зарядкой mCharge. Телефон имеет 64 или 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Meizu E3 имеет металлический корпус и будет продаваться в трех цветах: синем, черном и золотистом. Смартфон имеет 5,99-дюймовый LTPS-дисплей с разрешением 2160 х 1080 пикселей.



Дизайн Meizu E3

Размеры телефона: высота – 156,8 миллиметров, ширина – 75 миллиметров, толщина – 7,6 миллиметров. Вес Meizu E3 не превышает 160 граммов.

Цена Meizu E3

В Китае Meizu E3 начнет продаваться 31 марта по цене 284 долларов (около 7500 гривен) и 315 долларов (около 8300 гривен) за версии на 6/64 Гб и 6/128 Гб соответственно.

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Также будет выпущена ограниченная серия Meizu E3 J-20 Custom Limited Edition (2000 штук), которая получила название в честь истребителя J-20. Телефоны из этой серии получат заднюю панель с изображением самолета, выполненным с применением лазерной гравировки, набор тематических оформлений Flyme и специальный чехол.



Дизайн лимитированной серии смартфонов Meizu E3 J-20 Custom Limited Edition