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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
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Компания Microsoft запатентовала смартфон с двойным дисплеем

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Смартфон от Microsoft (иллюстративное фото)
Смартфон от Microsoft (иллюстративное фото) / Фото из открытых источников

Недавно представители Microsoft сообщили, что официально запатентовали свой новый смартфон. Особенностью гаджета является необычный двойной дисплей.

Об этом сообщает GFS.

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В последнем выпущенном патенте компании Microsoft изображен смартфон с двойным дисплеем и камерой, которую установили в тонкой лицевой стороне устройства. Для того, чтобы выступающая камера не мешала телефону в закрытом или сложенном положении, Microsoft создала специальное регулируемое устройство, чтобы спрятать камеру в боковую панель.

Новий патент Microsoft
Новый патент компании Microsoft

Стоит отметить, что для сохранения двойного дисплея в закрытом состоянии в конструкции будут использованы или магниты, или новый пружинный механизм.

Microsoft также отмечает, что к смартфону с двойным дисплеем можно будет подключить клавиатуру, и игровой контроллер. Также известно, что фронтальная камера Microsoft будет распознавать жесты и лица даже при плохом освещении.

Теги: Техно Новости США Microsoft Смартфоны
Источник: 24 Канал
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