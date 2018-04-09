Компания Microsoft запатентовала смартфон с двойным дисплеем

Об этом сообщает GFS.

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В последнем выпущенном патенте компании Microsoft изображен смартфон с двойным дисплеем и камерой, которую установили в тонкой лицевой стороне устройства. Для того, чтобы выступающая камера не мешала телефону в закрытом или сложенном положении, Microsoft создала специальное регулируемое устройство, чтобы спрятать камеру в боковую панель.



Новый патент компании Microsoft

Стоит отметить, что для сохранения двойного дисплея в закрытом состоянии в конструкции будут использованы или магниты, или новый пружинный механизм.

Microsoft также отмечает, что к смартфону с двойным дисплеем можно будет подключить клавиатуру, и игровой контроллер. Также известно, что фронтальная камера Microsoft будет распознавать жесты и лица даже при плохом освещении.