Компания Qualcomm представила три мобильных процессора: характеристики новинок

В рамках Всемирного мобильного конгресса в Шанхае компания Qualcomm представила новые мобильные платформы среднего и начального уровней. 400 серию пополнили сразу двумя моделями – Snapdragon 429 и Snapdragon 439, а в рамках 600 теперь доступен Snapdragon 632.

Об этом сообщает 4pda.

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Стоит отметить, что все три чипа получили улучшенную производительность, меньшее потребление энергии, более мощную графическую подсистему и функции искусственного интеллекта.

Внедрение Snapdragon 632, 439 и 429 – представителей самых продаваемых мобильных платформ Qualcomm Technologies – дает пользователям повышенную производительность и энергоэффективность, превосходную графику, возможности искусственного интеллекта и расширенные возможности мобильного подключения. Мы рады предложить новые платформы с расширенными функциями нашим OEM-производителям и потребителям,

– заявил вице-президент по управлению продуктами Qualcomm Technologies Кедар Кондап.

Чипсет Snapdragon 632 выполнен по технологии FinFET и включает восемь ядер Qualcomm Kryo 250. За обработку графики в нем отвечает видеоускоритель Adreno 506. По данным компании, чип на 40% производительнее модели Snapdragon 626.



Qualcomm представила новые процессоры среднего и начального уровней

Snapdragon 439 и Snapdragon 429 были разработаны, чтобы сделать мобильные технологии доступными большему числу пользователей. Обе платформы поддерживают функции искусственного интеллекта, которые улучшают качество фотографий, голосовой связи и безопасности. Производительность и энергоэффективность центрального процессора обоих чипов выросла на 25% по сравнению с Snapdragon 430 и Snapdragon 425.

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Они оснащены модемом X6 LTE для быстрого скачивания данных и просмотра онлайн-видео. В Snapdragon 439 задействован графический процессор Adreno 505, а в Snapdragon 429 – Adreno 504, которые ускоряют рендеринг графики на 20% и 50% соответственно.



Новые возможности процессоров Snapdragon 632, 439 и 429



Ключевые характеристики новых мобильных платформ:



Характеристики новых чипсетов Snapdragon 632, 439 и 429

Стоит отметить, что первые устройства на базе новых мобильных платформ появятся на рынке во второй половине 2018 года.

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