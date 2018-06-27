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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Компания Qualcomm представила три мобильных процессора: характеристики новинок

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Qualcomm представила Snapdragon 429, Snapdragon 439, Snapdragon 632
Qualcomm представила Snapdragon 429, Snapdragon 439, Snapdragon 632 / Фото из свободных источников

В рамках Всемирного мобильного конгресса в Шанхае компания Qualcomm представила новые мобильные платформы среднего и начального уровней. 400 серию пополнили сразу двумя моделями – Snapdragon 429 и Snapdragon 439, а в рамках 600 теперь доступен Snapdragon 632.

Об этом сообщает 4pda.

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Стоит отметить, что все три чипа получили улучшенную производительность, меньшее потребление энергии, более мощную графическую подсистему и функции искусственного интеллекта.

Внедрение Snapdragon 632, 439 и 429 – представителей самых продаваемых мобильных платформ Qualcomm Technologies – дает пользователям повышенную производительность и энергоэффективность, превосходную графику, возможности искусственного интеллекта и расширенные возможности мобильного подключения. Мы рады предложить новые платформы с расширенными функциями нашим OEM-производителям и потребителям,
– заявил вице-президент по управлению продуктами Qualcomm Technologies Кедар Кондап.

Чипсет Snapdragon 632 выполнен по технологии FinFET и включает восемь ядер Qualcomm Kryo 250. За обработку графики в нем отвечает видеоускоритель Adreno 506. По данным компании, чип на 40% производительнее модели Snapdragon 626.

​Qualcomm представила нові процесори середнього та початкового рівнів
Qualcomm представила новые процессоры среднего и начального уровней

Snapdragon 439 и Snapdragon 429 были разработаны, чтобы сделать мобильные технологии доступными большему числу пользователей. Обе платформы поддерживают функции искусственного интеллекта, которые улучшают качество фотографий, голосовой связи и безопасности. Производительность и энергоэффективность центрального процессора обоих чипов выросла на 25% по сравнению с Snapdragon 430 и Snapdragon 425.

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Они оснащены модемом X6 LTE для быстрого скачивания данных и просмотра онлайн-видео. В Snapdragon 439 задействован графический процессор Adreno 505, а в Snapdragon 429 – Adreno 504, которые ускоряют рендеринг графики на 20% и 50% соответственно.

Нові можливості Snapdragon 632, 439 і 429
Новые возможности процессоров Snapdragon 632, 439 и 429

Ключевые характеристики новых мобильных платформ:

Характеристики нових чіпсетів Snapdragon 632, 439 і 429
Характеристики новых чипсетов Snapdragon 632, 439 и 429

Стоит отметить, что первые устройства на базе новых мобильных платформ появятся на рынке во второй половине 2018 года.

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Теги: Смартфоны Китай Qualcomm Техно
Источник: 24 Канал
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