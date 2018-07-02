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Компания Qualcomm выпустит линейку процессоров для Bluetooth-наушников

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Qualcomm выпустит линейку процессоров для Bluetooth-наушников
Qualcomm выпустит линейку процессоров для Bluetooth-наушников / Фото из открытых источников

Компания Qualcomm анонсировала новую линейку процессоров для полностью беспроводных наушников, которая получила название SoC QCC3026. Производитель сообщает, что использование нового процессора позволит сократить энергопотребление Bluetooth-аксессуаров до 50%.

Об этом сообщается но официальном сайте Qualcomm.

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Выпуск чипов QCC3026 позволит производителям создать доступные беспроводные наушники. Стоит отметить, что компания Oppo уже начала комплектовать свои смартфоны Find X Lamborghini Edition наушниками O-Free, которые будут работать на новом процессоре от Qualcomm. Правда смартфон в подобной комплектации обойдется покупателям в 1700 евро (около 51 990 гривен), что достаточно тяжело назвать рациональной покупкой.

Oppo O-Free
Беспроводные наушники Oppo O-Free

Процессор QCC3026 включает в себя поддержку аудиокодека Bluetooth aptX, технологию шумоподавления Qualcomm cVc и улучшенные протоколы TrueWireless Stereo. Кроме того, производители электроники могут встроить поддержку различных голосовых ассистентов, что еще больше расширит возможности наушников.

Qualcomm надеется, что первые референсные устройства будут доступны уже во второй половине года. А это значит, что совсем скоро на рынке появится больше доступных и при этом функциональных беспроводных наушников.

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Теги: Техно Гаджеты Qualcomm
Источник: 24 Канал
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