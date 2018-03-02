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Компания скандального Вайнштейна избежала банкротства: ее продали инвесторам

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Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн / Фото из открытых источников

Продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Бобом Вайнштейнами, уже была на грани банкротства, однако переговоры с группой инвесторов (во главе с Марией Контрерас-Свит и Роном Беркли) все же смогли договориться о продаже компании.

Об этом сообщает DeadLine.

Как известно, инвесторы взяли на себя обязательства погасить долг компании в размере 225 миллионов долларов, а также вложить в студию Вайнштейнов еще 275 миллионов. Таким образом, Вайнштейнам все же удалось продать пресловутую компанию и избежать полного банкротства.

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Что интересно, среди нового правления компании теперь есть генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман, который ранее подал иск против братьев Вайнштейнов, обвинив их в незащищенности сотрудников компании от домогательств продюсера.

Мы рады сообщить, что заключили соглашение о продаже активов компании Weinstein с группой инвесторов. Эта сделка обеспечивает четкий путь компенсации жертвам и защищает работу наших сотрудников. Мы высоко ценим усилия Генерального прокурора Шнайдермана и его сотрудников в достижении этого соглашения,
– сообщила совет директоров компании.


Харви и Боб Вайнштейны

Стоит знать, что такая безысходность в компании была вызвана сексуальным скандалом, в который вляпался Харви Вайнштейн. В октябре 2017 года именитое издание The New York Times обнародовало скандальное расследование о секс-преступлениях голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Впоследствии совет директоров Weinstein Co. отстранил Харви от дел, а потом вообще уволил. Генпрокурор Нью-Йорка даже подал иск против Харви Вайнштейна, его брата Боба, а также против самой компании Weinstein Co., обвинив их в неспособности защитить сотрудников компании от домогательств продюсера.

Теги: LifeStyle Голливуд Секс-скандал Харви Вайнштейн
Источник: 24 Канал
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