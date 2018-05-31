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Компания Spaceсom приостановила создание спутника Amos-8: названа причина

52 Читати новину українською
Компания Spaceсom объявила о прекращении создания спутника Amos-8
Компания Spaceсom объявила о прекращении создания спутника Amos-8 / digitaltveurope

Израильская компания Space Communication Ltd. (или сокращенно Spaceсom) приостановила контракт с Space Systems/Loral LLC на создание и поставки спутника Amos-8. Контракт подписали в марте этого года, однако почти сразу попросили о 30-дневной отсрочке первого платежа.

Об этом сообщает telesputnik.

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Amos-8, как известно, должен заменить арендованный у AsiSat спутник Amos-7, который, в свою очередь, заменил Amos-6, уничтоженный в сентябре 2016 в результате предстартовых испытания ракеты-носителя Falcon 9. В результате той аварии у Spaceсom сорвались два соглашения: контракт с Facebook на 95 миллионов долларов и слияние компании с китайским спутниковым оператором Beijing Xinwei Technology Group Ltd.за 285 миллионов долларов.

С чем связано нынешнее решение, в Spaceсom не говорят, однако известно, что в апреле компания планировала размещение ценных бумаг на сумму 110 миллионов долларов, из которых 50 миллионов долларов должны были пойти на создание Amos-8, однако этого не произошло.

А потом правительство Израиля направило Spaceсom сообщение о том, что оно намерено добиваться передачи контракта на создание Amos-8 компании Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI), чтобы на орбитальную позицию, которая принадлежит Израилю, был запущен спутник, сделанный в этой стране.

Теги: Техно Новости Израиля Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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