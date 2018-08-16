17:11
16 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 19°C
  • пятница
    29°C 19°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
Вєсті Кремля
20:26, 15 августа
Вести.UA. Рада за колючей проволокой. Рецепт прекращении войны от Комаровского
Вєсті.UA
20:25, 15 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Компания TSMC готовится выпускать 3-нанометровые чипы

33 Читати новину українською
Компания TSMC готовится выпускать 3-нанометровые чипы
Компания TSMC готовится выпускать 3-нанометровые чипы / Фото из свободных источников

Руководство компании TSMC подтвердило планы по началу массового производства 3-нанометровой полупроводниковой продукции уже в 2022 году. Стоит отметить, что такое решение станет серьезным шагом к снижению энергопотребления и увеличению производительности чипов, ведь сейчас самые популярные модели выполнены по 10-нанометровой технологии.

Об этом сообщает EXPreview.

Читайте также: Intel анонсировала выход дискретных видеокарт: дата релиза и промо-ролик

На сегодняшний день к выпуску 3-нанометровых чипов ускоренными темпами идут только две компании: TSMC и Samsung. Причем Samsung может сделать это первой годом ранее TSMC – в 2021 году. Компания Intel застряла на этапе снижения уровня брака при производстве с технологическими нормами 10 нм, а GlobalFoundries внедряет первое поколение 7-нм техпроцесса и рассматривает вариант дальнейшего перехода сразу на 3-нм техпроцесс (но она вряд ли сделает это раньше Samsung).

TSMC готується випускати 3-нанометрові чіпи
TSMC готовится выпускать 3-нанометровые чипы

Итак, компания TSMC сообщила, что Национальное агентство Тайваня по контролю за окружающей средой (EIA) утвердило предварительные планы строительства завода в научном парке города Тайнань (Tainan Science Park). Это производство сначала нацелено на выпуск 3-нм продукции и расположено рядом с заводом, который уже строится, Fab 18, которое будет выпускать 5-нм полупроводники. Определена также сумма инвестиций в проект – около 600 миллиардов новых тайваньских долларов, что сегодня эквивалентно 19,4 миллиарда долларов. В 5-нм завод, отметим, TSMC инвестирует 25 миллиардов долларов.

В собственность TSMC земля под строительство завода для выпуска 3-нм чипов площадью 18 гектар перейдет в 2020 году. Строительство предприятия должно начаться в том же году с началом установки промышленного оборудования в 2021 году. Во всяком случае, в 2023 году 3-нанометровый завод уже будет выпускать массовую продукцию.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Гаджеты Техно
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
15 августа, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Что известно о Xiaomi Mi Band 3: характеристика и дата выхода
 2 апреля , 14:02
Xiaomi Mi Band 3 официально поступил в продажу в Украине: цена приятно удивляет
 12 августа , 11:25
В сети опубликовали характеристики еще не анонсированного процессора Qualcomm Snapdragon 855
 3 июля , 17:09
Xiaomi объявила дату презентации смартфона Redmi 6 Pro и планшета Mi Pad 4
 20 июня , 11:02
Acer создаст отдельную компанию по производству геймерских аксессуаров
 10 августа , 20:04
5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
 сегодня , 21:07
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук