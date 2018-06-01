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Компания Ubisoft анонсировала выход Assassin's Creed Odyssey

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Компания Ubisoft анонсировала выход Assassin's Creed Odyssey
Компания Ubisoft анонсировала выход Assassin's Creed Odyssey / Фото из открытых источников

Компания Ubisoft объявила о выходе новой части популярного экшена Assassin's Creed. Стоит отметить, что слухи о том, что студия планирует снова забросить геймеров в далекое прошлое, ходили уже давно. Однако оставалась интрига в какую эпоху.

Об этом сообщает Kotaku.

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В истории человечества достаточно драматических периодов, так что выбирать всегда будет из чего. Итак, приготовьтесь освежить в памяти древнегреческую мифологию – эти знания, вероятно, понадобятся в следующей поездке.

Официально анонсировать игру компании заставил очередной "слив". В сети появилась фотография брелка в форме шлема, а на упаковке аксессуара красовалась надпись Assassin's Creed Odyssey. Снимок быстро разошелся по социальным сетям, геймеры тут же вспомнили, что слухи о древнегреческом сетинге – не новость, об этом несколько месяцев назад сообщалось в прессе. Предыдущая утечка, впрочем, не заставила Ubisoft нарушить молчание, а вот на этот раз публике не пришлось гадать, правдива ли новая информация.

Assassin's Creed
В сети появились фото, подтверждающие выход новой части Assassin's Creed

В официальном аккаунте появился тизер будущего приключения: небольшая гифка и сообщение "Увидимся на E3!". Один из авторов портала Kotaku рассказал, что действие Odyssey будет разворачиваться в Древней Греции, а сама новинка может отличаться от остальных серии. Разработчики решили сделать ее более похожей на RPG и добавить диалогов, а среди персонажей появится женщина. Релиз прогнозируют уже осенью этого года, хотя некоторые источники пишут о марте 2019 года.

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Впрочем, пока это только предположение, а наверное все станет известно уже совсем скоро. До выставки Electronic Entertainment Expo остаются считанные дни, а пока у геймеров есть время перечитать "Одиссею" или посмотреть какой-нибудь атмосферный фильм, чтобы к выходу Assassin's Creed Odyssey быть во всеоружии.

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Теги: Техно Интернет Игры
Источник: 24 Канал
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