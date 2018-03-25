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Компания Ubisoft откроет еще одно представительство в Украине

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Компания Ubisoft откроет еще одно представительство в Украине
Компания Ubisoft откроет еще одно представительство в Украине / Фото из открытых источников

Французская компания Ubisoft сегодня, 23 марта, объявила об открытии двух новых подразделений, одно из которых будет базироваться в Украине.

Об этом сообщает ресурс pingvin.pro.

Ubisoft планирует открыть два новых представительства. Одно из них будет располагаться в Мумбаи (Индия), а другое – в украинском городе Одессе. Компания намерена нанять около 160 новых сотрудников: 100 из них будут работать в Индии, а 60 – в Украине. Стоит отметить, что студии будут работать как над новыми играми, так и над поддержкой старых.

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Следует заметить, что одесское подразделение будет работать над играми из серии Tom Clancy's Ghost Recon. Последняя игра Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands хорошо продавалась, поэтому разработка новой части лишь вопрос времени. Также студии могут понадобиться еще новые люди для работы над такими проектами как The Division 2 и другими.

В Украине уже около 10 лет работает киевское подразделение Ubisoft. Сама же компания считает, что это хорошо, когда игры охватывают все новые и новые территории, а игровая индустрия стремительно развивается.

Что такое Ubisoft? Французская компания, которая занимается издательством и разработкой видеоигр, со штаб-квартирой в Монтрея (Сен-Сен-Дени), Франция. Компания имеет представительства по всему миру: 25 студий в 17 странах мира, включая Канаду, Испанию, Китай, США, Германию, Болгарию, Украину, Румынию, Италию, и филиалы в 26 странах мира. Ubisoft является одним из крупнейших игровых издателей в Европе и США.

Теги: Новости Украины Техно Новости Франции Гаджеты Европа
Источник: 24 Канал
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