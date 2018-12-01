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      Компания Waymo первой в мире запускает сервис беспилотных такси: яркие фото и видео

      Автотехнологии 5 Читати новину українською

      То, что еще не так давно казалось фантастикой, уже в наши дни может стать обыденностью: такси без водителей, о которых в последнее время столько разговоров, готовы принять на борт первых пассажиров.

      Компания Waymo – подразделение Google, специализирующееся на технологиях для беспилотных авто, похоже, созрела до того, чтобы вывести свой автономный таксопарк в широкий мир.

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      Самоуправляемые такси для начала будут доступны лишь в американском городе Финиксе, где их уже несколько лет тестируют, и где робокарам известный, пожалуй, каждый закоулок.

      безпілотних таксі Waymo

      Беспилотное такси компании Waymo

      Воспользоваться сервисом смогут прежде всего клиенты-добровольцы, на которых собственно и испытывали беспилотные таксомоторы. За время эксперимента автономные такси Waymo "накрутили" суммарно более 10 миллионов миль, а также, судя по выводам СМИ, доказали свою "профпригодность".

      Безпілотне таксі Waymo

      Беспилотное такси

      Из соображений безопасности компания все же рассматривает возможность присутствия в кабине водителя – для подстраховки, чтобы в случае чего он смог взять управление на себя. А полное доверие пассажиров беспилотникам еще надо будет заслужить.

      Теги: Авто Транспорт Автотехнологии
      Источник: 24 канал
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