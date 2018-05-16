Компания Xiaomi анонсировала выпуск нового юбилейного смартфона
Компания Xiaomi опубликовала тизер, который намекает, что следующая презентация пройдет в Шэньчжэне. Согласно информации из достоверных источников, на мероприятии представят новый флагман. Кроме того китайский производитель покажет юбилейный смартфон и еще одну долгожданную новинку.
Об этом сообщает gizmochina.
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Как сообщается, главным анонсом мероприятия в Шэньчжэне должен стать смартфон, разработанный специально к 8-летию компании. Подробности о нем пока не сообщаются. Кроме него Xiaomi представит флагманский Mi7, который получит топовые характеристики, систему сканирования лица, аналогичную Face ID в iPhone X, безрамочный экран с вырезом и поддержку беспроводной зарядки.
Следующая презентация Xiaomi пройдет в китайском городе Шэньчжэнь
Еще одной новинкой должен стать фитнес-трекер Mi Band третьего поколения. По слухам, он получит увеличенный цветной дисплей и расширенные возможности в сравнении с предшественником.
Сроки проведения презентации пока не объявлены.
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