18:55
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Компания Yanair выполнила первый полет по маршруту Одесса – Краков – Одесса: подробности рейса

76 Читати новину українською
Yanair
Yanair / Фото из открытых источников

22 мая 2018 компания Yanair начала выполнять рейсы Одесса – Краков – Одесса.

Об этом сообщает ЦТС.

Читайте также: В Казахстане ветер "сдул" самолет со взлетной полосы

Первый полет по такому маршруту был осуществлен на Boeing 737-301 с регистрационным номером UR-COG. Вылет начался из одесского аэропорта утром в 08:52 и завершился в аэропорту "Краков" имени Иоанна Павла II в 9:17 по местному времени (прибытие по расписанию – в 9:50).

"В обратном направлении самолет вылетел в 11:00 (время отправления по расписанию – 10:50). Согласно онлайн-табло аэропорта Одессы, самолет должен был приземлиться в украинском аэропорту в 13:30", – говорится в сообщении.

Рейсы будут курсировать два раза в неделю – по вторникам и пятницам. С 15 июля авиакомпания добавит третью частоту – вечерний рейс еженедельно.

Напомним, 21 мая 2018 года, совершил первый рейс вновь украинский авиаперевозчик компания SkyUp.

Теги: Новости Украины Новости Польши авиация Новости Одессы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук