Компания Yanair выполнила первый полет по маршруту Одесса – Краков – Одесса: подробности рейса

22 мая 2018 компания Yanair начала выполнять рейсы Одесса – Краков – Одесса.

Об этом сообщает ЦТС.

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Первый полет по такому маршруту был осуществлен на Boeing 737-301 с регистрационным номером UR-COG. Вылет начался из одесского аэропорта утром в 08:52 и завершился в аэропорту "Краков" имени Иоанна Павла II в 9:17 по местному времени (прибытие по расписанию – в 9:50).

"В обратном направлении самолет вылетел в 11:00 (время отправления по расписанию – 10:50). Согласно онлайн-табло аэропорта Одессы, самолет должен был приземлиться в украинском аэропорту в 13:30", – говорится в сообщении.

Рейсы будут курсировать два раза в неделю – по вторникам и пятницам. С 15 июля авиакомпания добавит третью частоту – вечерний рейс еженедельно.

Напомним, 21 мая 2018 года, совершил первый рейс вновь украинский авиаперевозчик компания SkyUp.