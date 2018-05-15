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Компанию Apple обвиняют в причастности к авиакатстрофе

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Компанию Apple обвиняют в причастности к авиакатстрофе
Компанию Apple обвиняют в причастности к авиакатстрофе / Фото из свободных источников

Семьи пассажиров, погибших во время авиакатастрофы 19 мая 2016 года рейса MS804 авиакомпании EgyptAir, обвинили в трагедии корпорацию Apple. По одной из версий, авария произошла из-за возгорания iPad mini или iPhone 6S, который принадлежал одному из пилотов.

Об этом сообщает 9to5mac.com.

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Адвокаты, представляющие интересы семей жертв авиакатастрофы, считают, что у них есть достаточно подтверждений вины компании Apple. Однако о каких именно доказательствах идет речь – не сообщается. Между тем редактор журнала Flight International считает, что обвинения в сторону Apple безосновательны.

Во-первых, пилоты не оставляют предметы на приборной панели, ведь они знают, что устройства упадут им на колени или на пол при взлете, будут летать по кабине во время турбулентности или закроют собой элементы управления. Но ключевым моментом является то, что предупреждение о дыме были получены из туалета и отсека с электроникой под полом. Как бы там появился огонь? Все это не имеет смысла,
– отметил эксперт.

Стоит отметить, что представители корпорации Apple уже дали официальный комментарий относительно обвинений в их сторону.

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"Мы не связывались с Global Technology Associates или с любым органом, который расследует это трагическое событие. Мы не видели отчет, но понимаем, что нет никаких доказательств, чтобы связать это событие с продуктами Apple, если в следователей есть вопрос к нам, мы, конечно, поможем в любом случае. Мы строго проверяем наши продукты, чтобы они соответствовали международным стандартам безопасности или превосходили их", – говорится в сообщении.

Теги: Новости США Техно Гаджеты авиация iPad iPhone Apple
Источник: 24 Канал
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