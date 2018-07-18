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Компанию братьев Вайнштейнов продали: что изменится после секс-скандала

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Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн / money.cnn.com

Знаменитую кинокомпанию The Weinstein Company, в которой сопредседателями были братья Вайнштейны, теперь продали за почти 300 миллионов долларов ранее заявленной техасской компании Lantern Capital.

Об этом заявили Энди Митчелл и Милос Брайович, сопредседатели компании, 16 июля, передает Variety.

Компания The Weinstein Company существовала 13 лет и ее неизменными руководителями были Харви и Боб Вайнштейны. Но после грандиозного секс-скандала, в который вляпался Харви еще в конце осени, компания обанкротилась и решила продать все активы компании Lantern Capital.

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Тогда же они просили от 300 до 450 миллионов долларов, но в конечном итоге компанию The Weinstein Company приобрели за 289 миллионов долларов. Ранее инвесторы заявляли о готовности купить компанию за 500 миллионов долларов, однако в последний момент сделка сорвалась.

Энди Митчелл и Милос Брайович из Lantern Capital

Окончательные детали о жизни компании в будущем пока неизвестны, но в Lantern точно Capital заявили, что они изменят название Weinstein Company на Lantern Entertainment и откроют свои представительства в Нью-Йорке, Далласе и Лос-Анджелесе. Также им придется решать судьбу 277 картин и телевизионных программ, которыми занималась Weinstein Company. В частности, ремейк французской комедии "1+1" с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом, а также "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

Чем известна The Weinstein Company?
The Weinstein Company была создана еще в 2005 году и выпустила большое количество успешных и культовых фильмов, которые становились номинантами и лауреатами "Оскара" и других наград. Среди самых известных картин: "Король говорит!", "Бесславные ублюдки", "Вики Кристина Барселона", "Артист", "Мой парень – псих" и "Джанго освобожденный".

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Харви Вайнштейн
Источник: 24 Канал
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