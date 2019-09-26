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      Компенсация Коломойскому за Приватбанк будет ярким красным светом для инвесторов, – Фиала

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      Томаш Фиала
      Томаш Фиала

      Самым большим риском в Украине инвесторы считают влияние олигарха Игоря Коломойского на президента и парламент.

      Об этом гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала сказал в интервью проекту KRYM.

      Он отметил, что в целом ситуация в Украине сейчас выглядит лучше, чем полгода назад. В частности, инвесторы опасались изменения геополитического курса Украины, но этого не произошло. Кроме того, первые назначения новой команды оказались "не хуже, чем-то, что было при предыдущей власти".

      Конечно, есть такое легкое чувство, что некоторые ошибки предшественников президент Зеленский повторяет — иногда, как и [Петр] Порошенко, приглашает людей, которые лояльны, контролируемы, а не людей, которые самые сильные профессионалы. Это, к сожалению, повторяется, но не до такой степени, как у Порошенко
      – сказал Фиала.

      По его мнению, влияние Коломойского — "это на сегодняшний момент самый большой потенциальный черный лебедь или самый большой риск, который инвесторы видят".

      "Господина Коломойского все давно знают. У него с двухтысячных репутация рейдера № 1 в Украине. Есть понятная история с Приватбанком, который использовался как пылесос для депозитов и кредитования связанных лиц, что привело к его национализации, в ходе которой государство вложило $5,5 млрд, чтобы заполнить дырку в капитале", — подчеркнул глава Dragon Capital.

      Комментируя заявление Коломойского, что он хочет получить $2 млрд компенсации за Приватбанк, Фиала отметил, что это помешает намерениям Зеленского провести деолигархизацию: "Если ты заключаешь какую-то сделку, даешь скидку олигарху, который тебя поддерживал на выборах, то как ты потом хочешь всех остальных олигархов заставить платить налоги, не лоббировать свои интересы, отказаться от своего монопольного влияния, не выводить прибыль в офшоры и так дальше".

      Основные риски сейчас связаны с тем, что господин Коломойский имеет ну не мажоритарное, но какое-то, так сказать, миноритарное влияние на президента и парламент, на фракцию Слуги народа. Мы оцениваем в 20−25%
      – сказал Фиала.

      Он подчеркнул, что Коломойский не заинтересован, чтобы Украина сотрудничала с МВФ, Всемирным банком, Штатами и Евросоюзом, так как считает, что они заставили Украину национализировать Приватбанк или поддержали страну в этом вопросе.

      "Единственный шанс у Украины вернуть эти $5,5 млрд — это, наверное, на основании тех кейсов, которые сейчас есть в Англии и США, потому что украинские правоохранители особо этим кейсом не занимаются. И на украинские суды надежды никакой нет", – добавил Фиала.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Приватбанк Игорь Коломойский
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