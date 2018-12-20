Как получить компенсацию за няню: инструкция

С 1 января 2019 года в Украине начнут частично возмещать родителям те деньги, которые они тратят на нянь для своих детей. Рассказываем, как получить компенсацию и при каких условиях ее будут платить.

Ежемесячно родители или опекуны ребенка до трех лет будут получать компенсацию. Ее сумма соответствует размеру прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет (с 1 января 2019 года – 1 626 грн) и будет меняться соответственно.

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Первоочередная цель проекта – поддержать родителей и дать им возможность в первые годы после рождения ребенка пойти работать.

Семья может сэкономить немного денег, которые очень нужны после рождения малыша, мама выйдет на работу, а ребенок будет под присмотром,

– говорил о программе Владимир Гройсман.

Причиной внедрения проекта в Минсоцполитики называют ухудшение социально-демографической ситуации в стране. В частности, речь идет о снижении социального благополучия семей, увеличении количества малообеспеченных семей и семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, утрате детьми родительской опеки и социальном сиротстве.

Как получить компенсацию?

Для того, чтобы получить деньги от государства, родители прежде всего должны сами выбрать няню и заключить с ней соглашение об официальном трудоустройстве (в письменной форме) и предоставить документы на возмещение.

Необходимыми условиями договора являются название услуги, ее объем с указанием конкретных мер, условия и срок ее предоставления, стоимость, периодичность оплаты, ответственность сторон и другие условия, которые Стороны признают важными.



Родители будут получать компенсацию до 10 числа ежемесячно

Для получения компенсации услуги родители в течение месяца после заключения договора должны подать в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения следующие документы:

– заявление о предоставлении компенсации услуги "муниципальная няня";

– заявление о перечислении средств для компенсации услуги с указанием банковского счета;

– копию соглашения об осуществлении ухода за ребенком между получателем услуги (родителями) и муниципальной няней;

– подтверждающие документы об оплате муниципальной услуги няни (чек, расчетная квитанция, выписка с банковского счета).

К заявлению нужно приложить копии:

– свидетельства о рождении ребенка;

– страниц паспорта получателя компенсации услуги с данными о фамилии, имени и отчестве, дате его выдачи и месте регистрации;

– документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов получателя компенсации услуги;

– решения районной, районной в г. Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае его создания) совета, сельского, поселкового совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

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После представления всех необходимых документов в соответствующие ведомства в течение 10 рабочих дней с даты поступления документов принимают решение о назначении компенсации услуги. Родители получают окончательный ответ в письменном виде в течение трех дней с момента принятия ведомством решения о назначении.



Цель проекта – дать возможность родителям после рождения ребенка пойти работать

Выплата компенсации услуги производится ежемесячно. Для этого родители (или опекуны) каждый месяц до 5 числа должны подать письменно, в электронном виде или любым другим удобным способом в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения документы об оплате няне за услугу. Если в установленный срок родители документы не подали, выплата компенсации прекращается. Однако ее можно возобновить в течение месяца, подав повторно соответствующие бумаги.

Родители получают компенсацию до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения поступили подтверждающие документы об оплате услуг няни.

Выплата компенсации прекращается в случае переезда семьи в другую местность и возникновения обстоятельств, исключающих выплату компенсации услуги (расторжение договора, смерть родителей или опекунов, прекращение деятельности няней).

Компенсация не предоставляется родителям-воспитателям детских домов семейного типа, приемным родителям, если они получают денежное обеспечение согласно законодательству.



Перечня требований к няням не будет

Сумма компенсации будет зависеть от региона и будет одинаковой для всех семей. Деньги для этого будут выделять из государственного и из местных бюджетов.

Со стороны государства перечня требований к няням не будет. Деньги будут возвращать как работающим родителям, так и тем, которые не трудоустроен или находится в отпуске по уходу за ребенком. На декретные выплаты это никак не влияет – семья продолжит получать государственную помощь, компенсация за услуги няни – это дополнительный бонус.

По предварительным расчетам, объем средств, необходимых на выплату возмещения услуги, может составить около 1,95 млрд грн в год при условии, что ею будут пользоваться 100 тысяч семей.

Будет ли это работать?

По прогнозам государства, введение услуги, в частности, будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест. Однако необходимым условием договора является официальное трудоустройство няни, и это, как утверждают эксперты, может стать значительным препятствием для ее внедрения.

Так, юрист ОО "Трудовые инициативы" Георгий Сандул считает, что эта инициатива позитивная и действительно может помогать родителям. Однако, по его словам, вряд ли такая сумма компенсации будет стимулировать все стороны для того, чтобы они заключали официальные договоры и учитывали все формальности.

“Вряд ли эта сумма будет стимулировать к оформлению официальных трудовых отношений. В таких случаях родители должны будут платить 22% единого социального взноса, а няня – 18% налога на доходы физических лиц. То есть этой суммы в принципе недостаточно. Не знаю, как в других регионах, но в Киеве услуги нянь стартуют от 10-12 тысяч за месяц. Мы понимаем, что сумма компенсации должна быть намного выше”, – пояснил эксперт.

Сумма компенсации будет однаковой для всех семей

На самых популярных сайтах по поиску работы фактически ни одна из вакансий няни не содержит пункт "официальное трудоустройство". Такую опцию дописывают разве что работодатели, которые ищут воспитателя в детский садик или игровую комнату. Однако здесь уровень заработных плат несколько ниже: 7-13 тысяч.

Однако юрист отмечает здесь и положительный аспект: государство будет стимулировать официальное трудоустройство нянь, так как сейчас в Украине почти все из них работают неофициально и, соответственно, не имеют никаких социальных гарантий.

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Георгий Сандул также объяснил, как можно улучшить ситуацию. Так, в случае с нянями возможным вариантом решения проблемы могла бы стать финансовая поддержка домохозяйств, чтобы они могли позволить себе получение таких услуг. Также – усиление авторитета и полномочий государственной службы труда, увеличение количества проверок и введение эффективных санкций за неофициальное трудоустройство.