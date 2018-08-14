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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Комплексуете? – Леся Никитюк обратилась к поклонникам с неожиданным вопросом

150 Читати новину українською
Леся Никитюк
Леся Никитюк / Соцсети

В Instagram постоянно увеличивается количество пользователей, ведь в сети знаменитости любят показывать свои частные фото и общаться с людьми. Так, Леся Никитюк обратилась к своим подписчиков с неожиданным вопросом.

Украинская телеведущая Леся Никитюк активно ведет свой блог в соцсети. Звезда показывает не только свои снимки с ежедневных съемок, но и делится забавными историями из жизни. Но теперь телеведущая обратилась к поклонникам с неожиданным вопросом.

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Есть среди моих подписчиков девушки с ростом от 1,8 метра? Комплексуете? Есть девушки которые не носили каблуки до 25 лет? А вас просили в поездах снимать матрасы с верхних полок? А в детстве вы не продолжили ходить на танцы, потому что вам не нашли партнера по росту?
– написала Леся Никитюк.

Вероятно, именно с такой проблемой стройная телеведущая сталкивалась в подростковом и взрослом возрасте.

К сообщению звезда добавила яркое летнее фото. Перед камерой Леся Никитюк позировала в мини-шортах, топе и яркой рубашке в полоску. Стильные аксессуары и роскошная итальянская вилла с деревянными окнами дополнили стиль телеведущей.

 

Кто такая Леся Никитюк?
Это популярная телеведущая, которая начинала свою карьеру с проекта "Рассмеши комика". Там звезда выступала со своей подругой Олей. Забавная и яркая Леся Никитюк запомнилась зрителям. Впоследствии артистка приняла участие в проектах "Орел и решка", "Вокруг М", "Леся Здеся". Сейчас звезда с Сергеем Притулой ведет шоу "Кто сверху?" и готовится выйти на паркет проекта "Танцы со звездами".

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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