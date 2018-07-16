Компот из абрикосов: рецепт приготовления напитка на зиму
В сезон абрикосов их охота есть просто так, но как же хочется сохранить этот вкус подольше! Именно поэтому компот из абрикосов пользуется такой популярностью. Как правильно подготовить фрукты и рецепт приготовления абрикосового компота – далее в материале.
Напитки из абрикосов, компот в частности, отличаются особенно нежным вкусом, при этом абрикосы сохраняют максимум полезных свойств. Рецепт приготовления компота из абрикосов замечателен тем, что фрукты прекрасно удерживают свою аппетитную форму.
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Кроме абрикосов, в компот можно добавлять сливы, вишни, клубнику и другие фрукты. Главное при приготовлении абрикосового компота – правильно рассчитать количество сахара (примерно 500-600 граммов сахара на один килограмм абрикосов). Для консервирования отбирайте спелые абрикосы, но не очень мягкие, ведь они потеряют форму и свой аппетитный вид.
Компот из абрикосов можно просто пить, а вот фрукты можно добавлять в салаты и в выпечку.
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Рецепт компота из абрикосов
Рецепт приготовления компота из абрикосов
Ингредиенты:
– вода – 3 л;
– сахар – 300-350 г;
– абрикосы – 0,5 кг.
Рецепт приготовления компота из абрикосов:
1. Хорошо вымойте абрикосы, разрежьте их пополам и удалите косточки и плодоножки.
2. Банки простерилизуйте. Выложите туда абрикосы. Их количество зависит от вас – чем больше фруктов, тем гуще будет компот.
3. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте сахар и проварите до его полного растворения.
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4. Залейте сиропом банки, дайте настояться 5 минут. Затем снова слейте его в кастрюлю и прокипятите (абрикосы оставьте в банках).
5. Залейте сиропом банки второй раз и закатайте металлическими крышками. Переверните банки, закутайте в одеяло и оставьте до полного остывания.
Примечание: если вы закрываете абрикосовый компот с косточками – обязательно выпейте его в течение года, ведь после этого времени синильная кислота из косточек перейдет в фрукт. Это может вызвать даже отравление.