Компот из абрикосов: рецепт приготовления напитка на зиму

В сезон абрикосов их охота есть просто так, но как же хочется сохранить этот вкус подольше! Именно поэтому компот из абрикосов пользуется такой популярностью. Как правильно подготовить фрукты и рецепт приготовления абрикосового компота – далее в материале.

Напитки из абрикосов, компот в частности, отличаются особенно нежным вкусом, при этом абрикосы сохраняют максимум полезных свойств. Рецепт приготовления компота из абрикосов замечателен тем, что фрукты прекрасно удерживают свою аппетитную форму.

Читайте также: Варенье из абрикосов: три легких рецепта приготовления

Кроме абрикосов, в компот можно добавлять сливы, вишни, клубнику и другие фрукты. Главное при приготовлении абрикосового компота – правильно рассчитать количество сахара (примерно 500-600 граммов сахара на один килограмм абрикосов). Для консервирования отбирайте спелые абрикосы, но не очень мягкие, ведь они потеряют форму и свой аппетитный вид.

Компот из абрикосов можно просто пить, а вот фрукты можно добавлять в салаты и в выпечку.

Читайте также: Абрикосовый пирог: три рецепта приготовления ароматного десерта

Рецепт компота из абрикосов



Рецепт приготовления компота из абрикосов

Ингредиенты:

– вода – 3 л;

– сахар – 300-350 г;

– абрикосы – 0,5 кг.

Рецепт приготовления компота из абрикосов:

1. Хорошо вымойте абрикосы, разрежьте их пополам и удалите косточки и плодоножки.

2. Банки простерилизуйте. Выложите туда абрикосы. Их количество зависит от вас – чем больше фруктов, тем гуще будет компот.

3. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте сахар и проварите до его полного растворения.

Читайте также: Пирог с черникой: рецепт приготовления нежного десерта

4. Залейте сиропом банки, дайте настояться 5 минут. Затем снова слейте его в кастрюлю и прокипятите (абрикосы оставьте в банках).

5. Залейте сиропом банки второй раз и закатайте металлическими крышками. Переверните банки, закутайте в одеяло и оставьте до полного остывания.

Примечание: если вы закрываете абрикосовый компот с косточками – обязательно выпейте его в течение года, ведь после этого времени синильная кислота из косточек перейдет в фрукт. Это может вызвать даже отравление.