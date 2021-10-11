В течение 2–7 октября социологическая группа "Рейтинг" опросила 1 200 респондентов. Результаты исследования обнародовали уже 11 октября.

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За кого будут голосовать на выборах

Абсолютный лидер электоральных симпатий среди кандидатов на городского главу Харькова – Игорь Терехов. Выразили готовность отдать за него свой голос 57,6% респондентов. А убеждены в его победе 63% респондентов.



Мнения харьковчан относительно победителя выборов / Инфографика группы "Рейтинг"

Что касается Михаила Добкина, то его хотят поддержать на выборах лишь 27,6%. Абсолютно уверены в его победе лишь 14% респондентов.

Рейтинг всех остальных кандидатов меньше 4%, а в победу кого-то из них верят лишь 2% людей. Среди потенциальных избирателей есть и те, кто еще не определился – примерно 14%.

Сколько людей пойдут на выборы

60% из всех опрошенных сказали, что однозначно готовы голосовать на выборах городского главы. 71% людей считают, что предвыборная кампания проходит спокойно, а вот напряженность на выборах чувствуют 22% респондентов.



Рейтинг кандидатов на выборах мэра Харькова / Инфографика группы "Рейтинг"

Лидеры доверия жителей Харькова

Социологи установили, что лидером доверия среди всех местных политиков является исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов. Из всех опрошенных ему доверяют 53% людей, а вот не доверяют – 37%.

Местному бизнесмену и владельцу футбольного клуба "Металлист" Александру Ярославскому тоже достаточно сильно доверяют – 37% опрошенных. Однако недоверие к его фигуре выразили 32% респондентов. Также немало людей сказали, что вообще его не знают – 22%. Вместе с тем сообщили, что экс-нардепу Михаилу Добкину доверяют 33% горожан, а не доверяют аж 59% респондентов.

Другие лица в списке:

Александру Фельдману доверяют – 31%, а не доверяют – 57%.

Евгению Мураеву доверяют – 30%, не доверяют – 37%. Кроме этого, не знают его – 29% людей.

Арсену Авакову доверяют – 11%, а не доверяют аж 78% респондентов.

Также большинство опрошенных сказали, что вообще не знают Кирилла Кернеса и Татьяну Егорову-Луценко большинство опрошенных. Однако сказали, что доверяют сыну умершего мэра 13% опрошенных, а не доверяют – 30%. А вот новой главе облсовета Егоровой-Луценко доверяет – лишь 1% жителей, а выразили недоверие ее лицу 18% опрошенных.

Обратите внимание! Опрос проводили среди жителей Харькова, которые старше 18 лет. Выборка была репрезентативна по возрасту и полу. Опрашивали в формате личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.