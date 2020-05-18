Вторая волна испытаний теплосетей в Киеве: кому отключат горячую воду

В Киеве начали гидравлические испытания теплосетей. Горожан предупредили уже о второй волне работ, из-за которых временно отключат горячую воду в некоторых частях города.

Вторая волна испытаний теплосетей начнется уже завтра, 19 мая 2020 года. Об этом сообщили на фб-странице КП Киевтеплоэнерго.

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В коммунальном предприятии рассказали, что на прочность будут испытывать сети:

Соломенки;

Шулявки;

Теремков;

Осокорков;

центра Киева.

"В общем – примерно 10% жилых домов столицы (по количеству – 1 300). Это клиенты, получающие тепловую энергию от ТЭЦ-5", – пояснили в Киевтеплоэнерго.

В учреждении добавили, что испытания продлятся примерно 2 недели – до 5 июня. Адреса домов, где временно отключат горячее водоснабжение, размещены на официальном сайте Киевтеплоэнерго.

Справка. В 2020 году гидравлические испытания теплосетей в Киеве начались позже, чем обычно. Все из-за карантинных ограничений, которые ввели в Украине из-за пандемии COVID-19. Коммунальщики рассказали, что по состоянию на 18 мая обнаружили 105 повреждений. Почти половина из них – на участках, где уже завершены ремонтные работы.