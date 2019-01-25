Кому достанется титул чемпионов мира по гандболу: прогноз букмекеров

Чемпионат мира по гандболу, который в этом году принимают Дания и Германия, выходит на финишную прямую. Уже 25 января состоятся полуфинальные матчи, а 27 января сборные разыграют призовые места турнира. Финал, напомним, примет датский Хернинг.

Основные претенденты на главный трофей те же, что и до начала соревнований. За день до первых матчей аналитики Parimatch оставляли равные шансы датчанам и французам, а третьими по шансам на победу были немцы. Теперь разница лишь в том, что Дания по этим показателям вырвалась вперед и уже опережает действующих чемпионов мира французов. Норвегия, которая также прошла в полуфинал, в этом списке была шестой.

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Так что в этом плане сенсации турнир не преподнес, хотя без сюрпризов не обошлось. Открытием чемпионата мира стали бразильцы. На предыдущей стадии они обыграли Сербию и Россию, а потом расправились и с хорватами.

Сейчас все внимание болельщиков приковано к решающим матчам. И полуфинальная игра Дании с Францией может оказаться даже интереснее, чем финал. Все же датчане основные претенденты на победу в турнире (33% по оценкам экспертов Parimatch), а французы (30%) – действующие обладатели титула чемпионов мира.

Победитель этой пары сыграет либо с Германией, либо с Норвегией. Причем пока шансов на финал больше у немцев (60% против 40% у скандинавов), но "викинги" не так просто дошли до полуфинальной стадии, так что заранее их списывать со счетов не стоит.

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