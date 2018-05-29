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Кому категорически нельзя употреблять алкоголь: ответ ученых

209 Читати новину українською
Кому нельзя употреблять алкоголь
Кому нельзя употреблять алкоголь / hronika.info

Употребление даже небольшого количества алкоголя может стать причиной ускоренного развития сердечной недостаточности, если у человека есть мутации в гене титин, ответственного за сокращение поперечно-полосатых мышц сердца.

Такое заявление сделали ученые из Лондонского института медицинских наук MRC, Королевской больницы Бромтона и Имперского колледжа, статья которых вышла в Journal of the American College of Cardiology.

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Ген титин (или коннектин) – крупнейший из известных белков, он состоит из более 38 тысяч аминокислот и отвечает за важнейшую функцию – участвует в сокращении поперечно-полосатых мышц сердца.

Мутации в нем вызывают дилатационную кардиомиопатию – объем полостей сердца без утончения стенок существенно увеличивается, что провоцирует развитие сердечной недостаточности и внезапной смерти.

Во время эксперимента ученые исследовали пациентов с алкогольной кардиомиопатией, которая развивается при очень большом потреблении алкоголя (например, 7 бутылок вина в неделю в течение 5 или более лет). Они выяснили, что 13,5% людей имели серьезные мутации в гене титин.

Кроме того, у людей, которые немного превышали рекомендованное количество потребленного за неделю алкоголя (140 миллилитров чистого этанола), функции сердца также нарушались.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания исследования Алкоголь
Источник: 24 Канал
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