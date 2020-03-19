Кому не хватает денег на самолет из Вены в Украину, может написать в приват послу Щербе
Посол Украины в Австрии Андрей Щерба призвал обращаться к нему тех украинцев, которые находятся в Вене и которым не хватает денег, чтобы купить билет на чартер в Украину, запланированный на 19 марта.
"Вчера (18 марта – 24 канал) в очереди при продаже билетов на Киев был парень, которому не хватило денег. И очередь, и дипломаты скинулись, чтобы помочь ему купить", – написал посол на своей странице в фейсбук.
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Он добавил, что понимает, что такие случаи в жизни случаются.
"Если сегодня еще есть такие люди, которым не хватает (денег), чтобы купить билет на сегодняшний ( 19 марта – 24 канал) чартер, пишите мне в мессенджер. Попробуем что-то сделать в рамках наших возможностей. Полагаюсь на вашу порядочность и сознание", – призвал Щерба.
Что известно об украинцах, которые не могут добраться из Австрии домой
- 17 марта стало известно, что в Вене застряли 360 украинцев из-за карантина в связи с коронавирусом. Все потому, что в последний момент был отменен рейс "Австрийских авиалиний", которым украинцы и планировали вернуться домой.
- Первый самолет с 33 украинцами на борту прибыл из Вены в "Борисполь" вечером 19 марта. Их доставило президентское авиасудно. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ. Эти украинцы также пройдут 14-дневную самоизоляцию.