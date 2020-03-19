Кому не хватает денег на самолет из Вены в Украину, может написать в приват послу Щербе

Посол Украины в Австрии Андрей Щерба призвал обращаться к нему тех украинцев, которые находятся в Вене и которым не хватает денег, чтобы купить билет на чартер в Украину, запланированный на 19 марта.

"Вчера (18 марта – 24 канал) в очереди при продаже билетов на Киев был парень, которому не хватило денег. И очередь, и дипломаты скинулись, чтобы помочь ему купить", – написал посол на своей странице в фейсбук.

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Он добавил, что понимает, что такие случаи в жизни случаются.

"Если сегодня еще есть такие люди, которым не хватает (денег), чтобы купить билет на сегодняшний ( 19 марта – 24 канал) чартер, пишите мне в мессенджер. Попробуем что-то сделать в рамках наших возможностей. Полагаюсь на вашу порядочность и сознание", – призвал Щерба.

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