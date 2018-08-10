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Кому не рекомендуется пить кефир

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Каким людям противопоказано пить кефир
Каким людям противопоказано пить кефир / Соцсети

Хотя кефир и является мощным пробиотиком, укрепляет кости, улучшает пищеварение, а также может продолжать среднюю продолжительность жизни, однако определенным людям его противопоказано употреблять.

Прежде всего, это касается тех людей, имеющих повышенную кислотность желудочного сока и другие проблемы желудка, передает Politeka.

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Как подчеркивается, кефир нельзя пить во время таких болезней желудочно-кишечного тракта, как язва, гастрит, панкреатит, а также в случае рефлюксной болезни, в том числе и во время изжоги.

Также специалисты настоятельно советуют не практиковать кефирных монодиет тем людям, которые хотят похудеть только благодаря потребление одного кефира.

"В таком случае организму грозит дефицит полезных питательных веществ, поскольку содержащихся в самом кефире, недостаточно для поддержания хорошего здоровья. Способы похудения с применением только одного кефира могут привести к снижению иммунитета и нарушений метаболизма", – убеждают ученые.

Кефір, користь, протипоказання, шлунок, хвороби

Кроме того, кефир нельзя пить людям с проблемами почек, поскольку сам кефир – богатый источник белка, а при почечной недостаточности дополнительное белковое нагрузки нежелательны.

Еще абсолютно для всех кефир вреден в несвежем виде – в таком продукте увеличивается патогенная флора, и при наихудшем развитии событий Вы можете получить серьезное отравление.

К слову, если Вы сторонник кефира, Вам стоит обратить внимание на несколько подсказок, которые помогут избежать расстройств пищеварения из-за несовместимости его с другими продуктами.

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Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье Здоровая жизнь Советы
Источник: 24 Канал
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