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Кому "не угодили" уличные музыканты во Львове

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Уличных музыкантов, которые являются неотъемлемой частью волшебной атмосферы города, хотят ограничить. Основная причина этого – новые правила работы артистов.

В горсовете прописали, какие именно инструменты можно использовать и какие песни исполнять.

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Господин Остап уже шесть лет на одном и том же месте, напротив входа в Ратушу, играет на баяне для львовян и туристов. Получится ли музицировать – зависит только от погоды, так как разрешение от Управления культуры он имеет и знает уже и о новых правилах.

Это все люди жалуются, что скрипка может заиграть или бандура, ведь для них это просто шум. Не раз такие концерты проходят вот здесь (напротив Ратуши – 24), а люди здесь живут и оно им не нужно. Я же здесь только на часик выйду и все,
– отметил уличный музыкант Остап.

Однако, на шум жалуются не только жители. Нелегко и тем, кто работает в самом центре города.

Ну голова не болит, потому это не настолько громкая музыка, но конечно не дает возможности сосредоточиться. Особенно, если имеешь какие-то важные дела, потому что трудно сконцентрироваться,
– поделилась работница Ратуши Кристина Процак.

Чтобы создать комфортные условия и для жителей, и для работников, и для самих музыкантов исполком утвердил новую концепцию, по которой определили три основных локации и условия для уличных выступлений.

Так, в будние дни музыканты могут играть с 16:00 до 22:00, в праздничные дни с 12 дня. А главное – они должны подать заявку и получить разрешение от новосозданной комиссии.

Уличный музыкант должен подать обращение через центр предоставления административных услуг или через сайт городского совета в электронном виде, где он должен указать дату, часы своего выступления и репертуар,
– заявила директор городского департамента развития Наталья Бунда.

Такую практику управленцы позаимствовали у европейских городов – Кракова, Берлина и Копенгагена. К тому же надеются, что нововведения расширят горизонты для самих музыкантов.

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Депутат Львовского горсовета Юлия Хомич заявила, что было бы лучше, если бы уличные музыканты работали в зонах за пределами центра города. Так их могли бы слушать и там, и еще и качественно отблагодарили бы, поскольку большинство музыкантов работают на шляпу. Также она отметила, что контролировать, придерживаются ли музыканты всех требований, будет муниципальная стража.

Теги: Новости Украины Новости Львова Музыка
Источник: 24 Канал
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