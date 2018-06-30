Кому нельзя есть айву

Душистый фрукт айва имеет много полезных свойств. И несмотря на это, кое-кому его лучше не употреблять.

Айва богата провитамином А, витаминами С, Е, РР, имеет витамины группы В и множество микро - и макроэлементов, передает Еdaplus.

В составе фрукта есть калий и натрий, яблочная, лимонная и тартроновая кислоты, пектиновые и дубильные вещества, аминокислоты и катехины. Кроме того, душистый фрукт содержит большое количество углеводов, в частности, фруктозу.

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Из лечебных свойств, айва обладает общеукрепляющими, кровоостанавливающими, антисептическими, мочегонными и вяжущими. Ее советуют употреблять при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и при астме.

Айва благоприятно влияет на психику, бодрит и улучшает настроение. А слизь из семян айвы обладает антисептическим действием.

И несмотря на внушительный список полезных свойств есть и противопоказания. В частности, во время приготовления слизистого настоя из семян зернышек айвы нельзя измельчать – они содержат ядовитый гликозид амигдалин.

Айву нельзя применять при плевритах и запорах. Также фрукт вредит гортани и голосу, поэтому ее не следует есть учителям и певцам.

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